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Испанский журналист рассказал, кто убедил президента федерации уволить тренера за день до ЧМ-2018

02.07.2018 22:47 — Разное | Tut.by  
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Журналист El Chiringuito Франсиско Буйо рассказал о причинах, побудивших главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса отправить в отставку с поста главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги за день до ЧМ-2018.


Хулен Лопетеги. Фото: Reuters

— Андреу Субиес, президент каталонской федерации футбола, убедил Рубиалеса уволить Лопетеги, — заявил Буйо.

Напомним, что Лопетеги был отправлен в отставку перед стратом на ЧМ-2018 из-за того, что дал согласие возглавить «Реал», не предупредив федерацию и имея действующий до 2020 года контракт со сборной Испании.

На ЧМ-2018 сборной Испании руководил спешно назначенный на тренерскую должность генеральный менеджер команды Фернандо Йерро.

Между тем президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, несмотря на вылет в 1/8 финала чемпионата мира рассказал, что не жалеет об увольнении тренера Хулена Лопетеги перед стартом ЧМ-2018.

— Мы владели преимуществом [в матче с Россией]. Нам больно, но мы чувствуем, что уступили сопернику не своего уровня, который был успешнее в серии пенальти.

Увольнение Лопетеги? Я никогда не жалел о нем. Это было взвешенное решение в соответствии с нашими ценностями. Это не спортивное решение, я уже говорил об этом, — приводит Marca слова Рубиалеса.

 
 
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Журналист El Chiringuito Франсиско Буйо рассказал о причинах, побудивших главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса отправить в отставку с поста главного тренера...
 
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