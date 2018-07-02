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Испанский журналист рассказал, кто убедил президента федерации уволить тренера за день до ЧМ-2018
Журналист
— Андреу Субиес, президент каталонской федерации футбола, убедил Рубиалеса уволить Лопетеги, — заявил Буйо.
Напомним, что Лопетеги был отправлен в отставку перед стратом на ЧМ-2018 из-за того, что дал согласие возглавить «Реал», не предупредив федерацию и имея действующий до 2020 года контракт со сборной Испании.
На ЧМ-2018 сборной Испании руководил спешно назначенный на тренерскую должность генеральный менеджер команды Фернандо Йерро.
Между тем президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, несмотря на вылет в 1/8 финала чемпионата мира рассказал, что не жалеет об увольнении тренера Хулена Лопетеги перед стартом ЧМ-2018.
— Мы владели преимуществом [в матче с Россией]. Нам больно, но мы чувствуем, что уступили сопернику не своего уровня, который был успешнее в серии пенальти.
Увольнение Лопетеги? Я никогда не жалел о нем. Это было взвешенное решение в соответствии с нашими ценностями. Это не спортивное решение, я уже говорил об этом, — приводит
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