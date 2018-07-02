В Минске инспекторы задержали нетрезвого водителя грузовика. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел 2 июля, около 10.50, возле ТЦ «Замок». Внимание сотрудников ГАИ привлек грузовик, который двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной в направлении улицы Саперов. Водителю подали сигнал об остановке, тот подчинился.

Физическое состояние водителя вызвало у инспекторов подозрение. 46-летнего мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 0,44 промилле алкоголя. Также выяснилось что грузовик не прошел техосмотр, за что водителя в этом году уже привлекали к административной ответственности.

На нарушителя сотрудники ГАИ составили административные протоколы. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года и получит крупный штраф.