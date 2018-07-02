Более 400 детских рисунков, аквагрим и фенечки на память: как в Гродно прошел День вышиванки

Этот проект проводят по всей стране накануне Дня Независимости Беларуси и уже, к слову, не в первый раз. Главная тема, как следует из самого названия — вышивка и все, что около одного из главных национальных символов.

В этом году праздник скорректировала погода — с центральных улиц Гродно организаторы перенесли действие в молодёжно-развлекаетльно центр «Галактика. Изначально главным объектом должна была стать символичная «вишиванка» длиною в улицу. Несмотря на то, что праздник сменил прописку, гости все же смогли ее увидеть. О необычном проекте на всю улицу, рассказала Зоя Митковская, первый секретарь Гродненской городской организации БРСМ.

– Наша вышиванка состоит из детских рисунков, которые должны были висеть на ленте с белорусским узором. Сегодня мы сделали выставку, где можно увидеть, как национальные узоры, так и рисунки на тему малой родины. Мы решили не ограничивать детей, а дать волю их фантазии. Нам прислали более 400 рисунков из детских садов и школ, и каждый из них уникален.









В этом году праздник получился поистине семейным. Интерактивные площадки, коих было множество в «Галактике», кажется, аккумулировали мегаватт энергии. Дети и родители вместе играли, рисовали, перемещались от площадки к площадке.

– О празднике я узнала от своего мужа. Мы пришли всей семьей, чтобы прививать нашему ребенку любовь к традициям, родине, показать, что белорусская культура — интересная и яркая. Здесь очень теплая добрая атмосфера, которая особенно приятна в такой сырой и дождливый день, — делится впечатлениями Валентина Есина.











А вот Александра Казака на праздник вышиванки позвала жена.

– Праздник очень нравится, ребенку здесь весело и есть развивающий компонент. Очень нравится идея с рисунками, не везде увидишь столько детских работ. И действительно очень здорово, что все здесь по большей части для детей. Если в следующем году работа не помешает, придем обязательно.





А семью Андриановых пригласи организаторы. Их дочь — автор одной из частей «вишиванки». Девочка пришла за дипломом.

– Мы тут планируем быть еще долго! Праздник замечательный, поэтому есть желание остаться. Все очень продуманно. Думаю, такими проектами стоит заниматься, поддерживать национальную культуру, рассказывать о ней детям, тем более в такой интересной форме.





О важности таких мероприятий для семей говорила Ирина Степаненко, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи, председатель гродненской областной организации «Белорусского союза женщин».

– Здесь каждый чем-то занят, и главное — родители и дети могу делать интересные вещи вместе. Это объединяющий праздник. Думаю, именно в такой душевной и теплой атмосфере культурные традиции передаются лучше всего.





В одной из зон можно было понаблюдать как творят художники. Любой желающий мог стать частью флешмоба «Рисуем малую родину». Гости то и дело поглядывали на творцов. Ребята из Красного креста собирали вышиванку «всем миром». Гости подходили к плакату и приклеивали кусочек орнамента, собирая общими усилиями белорусский национальный узор.









Также на празднике писали письма на малую родину, получали в подарок фенечки, заплетали косы. Было много музыки и хорошего настроения. А запечатлеть яркие эмоции гости праздника могли в специальных фотозонах.









