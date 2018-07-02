Чек-потрошитель. Обвалившись в 10000 раз, цены на многие товары снова стремятся обзавестись нулями

"Вечернего Бреста" привели свои наблюдения. По их мнению, особенно выросли в цене мелкие, самые дешевые товары. «В 2016 году на 50 000 рублей я могла купить приличный набор продуктов и приготовить из них обед или ужин. Нынешние 5 рублей - это в лучшем случае пачка масла, буханка хлеба и пакет молока», - сокрушается брестчанка Ирина Ничепоренко. Читателипривели свои наблюдения. По их мнению, особенно выросли в цене мелкие, самые дешевые товары. «В 2016 году на 50 000 рублей я могла купить приличный набор продуктов и приготовить из них обед или ужин. Нынешние 5 рублей - это в лучшем случае пачка масла, буханка хлеба и пакет молока», - сокрушается брестчанка Ирина Ничепоренко.





Ради интереса она решила сравнить собственные чеки двухгодичной давности с нынешними. Квитков сохранилось много: на продукты, обеды в общепите, книги, косметику, автомобильное топливо... Для чистоты эксперимента все исходные данные- наименования товаров, их производителей и магазины - выбирала один в один. Для наглядности все цены - в старых деньгах.





Так, туалетная бумага» Veta Aroma стоила в «Короне» 13 900, сегодня 17 900, то есть подорожала почти на треть. Увлажняющий крем для лица «Чистая линия» в «Острове чистоты» стоил 18 600 рублей, теперь даже со скидкой - 26 600, то есть +43 %. Жевательная резинка Dirol «Тропический коктейль» в «Евроопте» была 5 300, стала 7 900, значит, +почти 50 %. Цена холодильника LG в магазине «Техно Плюс» с 8 550 000 подскочила до 11 250 200 рублей.





«В моем списке полтора десятка наименований продовольственной группы, которые я регулярно приобретаю на протяжении нескольких лет, - рассказывает Ирина. - Это самые обычные продукты питания, которые найдутся в холодильнике у брестчан: сметана, кефир, яйца, кетчуп, окорочка, колбаса и многое другое. Отмечу, что некоторые продукты даже подешевели. Например, лимоны два года назад я покупала по 40 000 за кило, сегодня они мне обошлись в 34 000. Но большинство товаров все же стоят(дороже, причем некоторые подорожали существенно. Например, зеленый горошек подскочил на 70 %, с 13 000 до 23 000 рублей, «Сервелат венгерский» - с 75 700 до 149 400 рублей за кг. Почти в два раза!»









Было...









...стало





По наблюдениям брестчанки, практически не изменились в цене овощи и фрукты, которые выращивают в Беларуси и продают на рынке. Например, помидоры в среднем стоили два года назад 35 000, сегодня - примерно столько же. А вот комплексные обеды (т. наз. бизнес-ланчи) во многих кафе и столовых стали оценивать больше процентов на 20. Результат сравнения суммарного прайса получился у Ирины следующий: июнь 2016 года - 358 500 рублей за неделю, июнь 2018-го - 504 300, то есть общий чек прибавил около 35 %. Напомним, официальная инфляция в Беларуси в 2016 году была 10,6 %, в 2017-ом - 4,6 %.





Известный экономист и политолог Леонид Заико в одном из своих интервью еще до деноминации предположил, как будут развиваться события. По его мнению, «ползучая инфляция» в любом случае должна сохраниться. Явление это характерно для многих государств. По мнению экономистов, умеренная инфляция даже полезна - она способна стимулировать производство. Незначительный рост уровня цен может происходить, к примеру, из-за модернизации предприятий и обновления продукции.





И все же есть повод говорить о том, что сегодня наши земляки вынуждены оставлять в магазинах больше денег, чем два года назад. Руководитель областного общества защиты потребителей Ирина Маркова объясняет это еще и психологическими причинами:





«Объективно с монетами, тем более копейками, расставаться проще, чем с купюрами. Знаю по себе. Когда ты приходишь в магазин или в киоск и видишь на ценнике 1.20, определенно купишь этот товар с большей долей вероятности, чем за 12 000. На это, собственно, и был расчет, когда проводили деноминацию. А работники торговых сетей прекрасно этим пользуются».





Впрочем, нынешние «копеечные» цены позволяют перебросить мостик на 30 лет назад, в эпоху всеобщего дефицита, когда товары на полках не залеживались, а некоторые и вовсе попадали на них крайне редко. Тем не менее, соотношение тогдашних цен и средних доходов, в сравнении с нынешними, выглядит куда более привлекательно. Ну, например, талончик на проезд в автобусе в 1988 году стоил 5 копеек (сегодня в 10 раз больше). Буханка хлеба и упаковка мороженого «Пломбир» в среднем 20 копеек (подорожали в пять раз), литр молока - 30 копеек (сегодня в 3-4 раза больше). Мясная продукция выходит дороже примерно в 5-6 раз. Литр автомобильного топлива - в 4 раза. Примерно во столько же (в 3-4 раза) выросла средняя зарплата белоруса. При том, что пакет товаров и услуг стал объективно другим, нежели тридцать лет назад. Как говорил вождь, «жить стало лучше, жить стало веселей». А деноминация - всего лишь техническое мероприятие. Ничего больше.





P.S. Цены на белорусские овощи на рынке за последние два года не сильно изменились или остались на прежнем уровне. А вот заморские фрукты и продукты заметно подорожали. К примеру, арбуз в 2016-м (сразу после деноминации) стоил 60-80 копеек, сегодня около 2 рублей за килограмм. Орехи грецкие - соответственно 20 и 28 рублей; персик - 1.70 и 2.60. Кофе «Далмайер» - 10 и 14 рублей. При желании список можно продолжить.

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