Россия начала торговую тяжбу с США

сайте . Этот запрос означает инициирование торгового спора, пояснили в пресс-службе ВТО. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщается на ее





«Россия утверждает, что американские 25- и 10-процентные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия не соответствуют положению Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах», — поясняется в тексте организации.