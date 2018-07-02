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Россия начала торговую тяжбу с США
Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США по поводу пошлин на сталь и алюминий.
Этот запрос означает инициирование торгового спора, пояснили в пресс-службе ВТО. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщается на ее
«Россия утверждает, что американские 25- и 10-процентные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия не соответствуют положению Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах», — поясняется в тексте организации.
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Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США по поводу пошлин на сталь и алюминий.
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