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Огромные очереди на границе с Польшей

02.07.2018 21:43 — Разное | Партизан  
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В Бресте на пограничном пункте образовалась громадная очередь из 150 автомобилей.

По старой традиции на большие выходные белорусы решили посетить соседнюю Польшу. Очередь образовалась не только из-за увеличения пассажиропотока, но и из-за того, что польская сторона усилила пограничный и таможенный контроль в отношении тех, кто едет из Беларуси.

Очереди были и ночью. Как сообщает Пограничный комитет, в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» стояли 100 автомобилей. Днем 2 июля очередь уменьшилась, но под вечер в Бресте в очереди стояли 150 машин.

«Следует отметить, что оформление легкового автомобиля в белорусском пункте пропуска занимает до 10 минут. В связи с неритмичным запуском транспортных средств на территорию польских пограничных переходов сотрудниками контрольных служб сопредельного государства, гражданам приходится выстаивать между пунктами пропуска государств после прохождения всех видов контроля после оформления на белорусской стороне», – объясняютситуацию в Пограничном комитете.

Перед поездкой, чтобы не застрять на неопределенное время в очередях, лучше проверить количество автомобилей на сайте Пограничного комитета.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на пограничном пункте образовалась громадная очередь из 150 автомобилей.
 
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