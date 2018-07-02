Огромные очереди на границе с Польшей

По старой традиции на большие выходные белорусы решили посетить соседнюю Польшу. Очередь образовалась не только из-за увеличения пассажиропотока, но и из-за того, что польская сторона усилила пограничный и таможенный контроль в отношении тех, кто едет из Беларуси.





Очереди были и ночью. Как сообщает Пограничный комитет, в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» стояли 100 автомобилей. Днем 2 июля очередь уменьшилась, но под вечер в Бресте в очереди стояли 150 машин.





объясняют ситуацию в Пограничном комитете. «Следует отметить, что оформление легкового автомобиля в белорусском пункте пропуска занимает до 10 минут. В связи с неритмичным запуском транспортных средств на территорию польских пограничных переходов сотрудниками контрольных служб сопредельного государства, гражданам приходится выстаивать между пунктами пропуска государств после прохождения всех видов контроля после оформления на белорусской стороне», –ситуацию в Пограничном комитете.



