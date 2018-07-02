В Гомеле из ресторана брутально выбросили женщину. Подробности от администратора заведения

"Белсат" связался с администратором Burger Master, который был там во время происшествия. связался с администратором Burger Master, который был там во время происшествия.





«Это не наш сотрудник, у нас охранников нет уже месяца три. Тот тип, который был в зеленой майке на видео, это просто обычный человек. Не знаю посетитель ли, он просто пришел. Я так понимаю, что он знаком с женщиной, которую он вытащил», – говорит администратор ресторана Никита Толкачев.





После того, как мужчина в зеленой майке повалил женщину на землю, Никита начал вызывать милицию.





«Там на видео хорошо видно, что я взял телефон, начал вызывать (милицию – прим. belsat.eu), у меня не было денег, это был мой личный телефон. Я пошел в офис, начал вызывать милицию. Посмотрел по камерам, там не было ни мужика, ни девушки. Конфликт был исчерпан. Да и, если бы я вызвал милицию, они бы приехали минимум через 20 минут. А гости уже жаловались на запах, на то, что она (потерпевшая – прим. Belsat.eu) сходила под себя», – рассказывает администратор.





Тем временем в сети уже призывают бойкотировать Burger Master.