ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле из ресторана брутально выбросили женщину. Подробности от администратора заведения

02.07.2018 21:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В интернете быстро распространяется видео, где человек, которого пользователи интернета назвали охранником гомельского ресторана Burger Master, брутально вытаскивает женщину из зала ресторана.

"Белсат" связался с администратором Burger Master, который был там во время происшествия.

«Это не наш сотрудник, у нас охранников нет уже месяца три. Тот тип, который был в зеленой майке на видео, это просто обычный человек. Не знаю посетитель ли, он просто пришел. Я так понимаю, что он знаком с женщиной, которую он вытащил», – говорит администратор ресторана Никита Толкачев.

После того, как мужчина в зеленой майке повалил женщину на землю, Никита начал вызывать милицию.

«Там на видео хорошо видно, что я взял телефон, начал вызывать (милицию – прим. belsat.eu), у меня не было денег, это был мой личный телефон. Я пошел в офис, начал вызывать милицию. Посмотрел по камерам, там не было ни мужика, ни девушки. Конфликт был исчерпан. Да и, если бы я вызвал милицию, они бы приехали минимум через 20 минут. А гости уже жаловались на запах, на то, что она (потерпевшая – прим. Belsat.eu) сходила под себя», – рассказывает администратор.

Тем временем в сети уже призывают бойкотировать Burger Master.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете быстро распространяется видео, где человек, которого пользователи интернета назвали охранником гомельского ресторана Burger Master, брутально вытаскивает...
 
Новости дня
Новости разные
 
На границе с Польшей - очереди: на выезд из Беларуси скопилось более трехсот легковых машин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Свислочская газета
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика