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Новый глава Федерации хоккея Геннадий Савилов: Я не видел пьяных хоккеистов, падающих с лестницы автобуса

02.07.2018 21:31 — Разное | Партизан  
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Новый председатель ФХРБ Геннадий Савилов прокомментировал слова своего предшественника Семена Шапиро, рассказавшего, как пьяные белорусские хоккеисты скатывались по ступенькам со 2-го этажа автобуса.

- Ваш предшественник оставил достаточно серьезный информационный негативный шлейф своим выступлением. В частности словами о том, что хоккеисты пьяными вываливаются из автобуса. Действительно это так?

- То, что человек говорит, он несет информацию и он за нее в ответе. Он по каким-то причинам хочет ее донести, по каким-то причинам не хочет ее скрывать. То, что имел в виду Семен Борисович, это, наверное, имеет под собой какую-то основу, может быть, и преувеличенную слегка.

- Ну а что вы видите?

- Я не видел падающих хоккеистов с лестницы. Если комментировать конкретно этот эпизод, то я про это не знаю. Услышал впервые.

- Но дисциплину все ровно повышать будете?

- Дисциплина повышается общей организацией, подходом, общей понятной структурой и пониманием каждого участника этой структуры, своей роли в общем успехе, — сказал нападающий команды Александра Лукашенко в эфире программы "Неделя" на СТВ.


 
 
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Новый председатель ФХРБ Геннадий Савилов прокомментировал слова своего предшественника Семена Шапиро, рассказавшего, как пьяные белорусские хоккеисты...
 
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