Новый глава Федерации хоккея Геннадий Савилов: Я не видел пьяных хоккеистов, падающих с лестницы автобуса

- Ваш предшественник оставил достаточно серьезный информационный негативный шлейф своим выступлением. В частности словами о том, что хоккеисты пьяными вываливаются из автобуса. Действительно это так?





- То, что человек говорит, он несет информацию и он за нее в ответе. Он по каким-то причинам хочет ее донести, по каким-то причинам не хочет ее скрывать. То, что имел в виду Семен Борисович, это, наверное, имеет под собой какую-то основу, может быть, и преувеличенную слегка.





- Ну а что вы видите?





- Я не видел падающих хоккеистов с лестницы. Если комментировать конкретно этот эпизод, то я про это не знаю. Услышал впервые.





- Но дисциплину все ровно повышать будете?





- Дисциплина повышается общей организацией, подходом, общей понятной структурой и пониманием каждого участника этой структуры, своей роли в общем успехе, — сказал нападающий команды Александра Лукашенко в эфире программы "Неделя" на СТВ.



