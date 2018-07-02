Заико: У нас мало клоунов, а те, что есть, не там работают

«Или вот еще один способ разорить экономику: сначала вложить в завод «Красносельскстройматериалов» $ 400 миллионов денег налогоплательщиков, а потом пытаться продать этот завод иностранцам за $ 200 миллионов. И несмотря на этот провал, правительство снова принимает план на $ 1,4 миллиарда по внедрению «инноваций»:





производство полножирной экструдированной сои,





пряж фантазийной структуры (!),





строительство фабрики по выращиванию грибниц с котельными на газовом топливе и тому подобное.





Как экономист, хочу сказать, что это глупость невероятнейшая. Этот документ надо порезать, а затем заставить его авторов съесть бумагу, на которой он был написан. Потому что маркетинговая ситуация меняется ежегодно.





Я сейчас хочу сказать как простой незатейливый художник слова: ребята, все, за что вы беретесь, превращается в «гуано». Поэтому просто не беритесь ни за что.





Меня иногда спрашивают: в чем причины того, что в Беларусь занимает такую низкую позицию в рейтингах счастья? Отвечу тонко: потому что мало клоунов, а те, что есть, не там работают».