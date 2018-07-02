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Заико: У нас мало клоунов, а те, что есть, не там работают
Экономист в интервью на «Примусе» рассказал об отличном способе развалить экономику.
«Или вот еще один способ разорить экономику: сначала вложить в завод «Красносельскстройматериалов» $ 400 миллионов денег налогоплательщиков, а потом пытаться продать этот завод иностранцам за $ 200 миллионов. И несмотря на этот провал, правительство снова принимает план на $ 1,4 миллиарда по внедрению «инноваций»:
производство полножирной экструдированной сои,
пряж фантазийной структуры (!),
строительство фабрики по выращиванию грибниц с котельными на газовом топливе и тому подобное.
Как экономист, хочу сказать, что это глупость невероятнейшая. Этот документ надо порезать, а затем заставить его авторов съесть бумагу, на которой он был написан. Потому что маркетинговая ситуация меняется ежегодно.
Я сейчас хочу сказать как простой незатейливый художник слова: ребята, все, за что вы беретесь, превращается в «гуано». Поэтому просто не беритесь ни за что.
Меня иногда спрашивают: в чем причины того, что в Беларусь занимает такую низкую позицию в рейтингах счастья? Отвечу тонко: потому что мало клоунов, а те, что есть, не там работают».
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Экономист в интервью на «Примусе» рассказал об отличном способе развалить экономику.
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