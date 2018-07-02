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Девушка проснулась в морге после серьезной аварии
Фото: Depositphotos
Как сообщает издание
«Диагностировать смерть обучены врачи, а не мы. Никогда не ожидаешь открыть холодильник и увидеть там живого человека», — заявил один из сотрудников морга журналистам.
Он также отметил, что они могли бы убить девушку, начав вскрытие. Сейчас главная героиня данной истории находится в больнице. Врачи считают произошедшее чудом.
«Если учесть ее травмы, как долго она ждала катафалк, дорогу до морга и все манипуляции там, мы можем только благодарить Бога, что она жива», — сказал главный фельдшер Геррит Брэдник.
Он также добавил, что не считает, что доктора проявили халатность, так как лично наблюдал за их работой.
В январе в испанском регионе Астурия на севере страны работники морга услышали храп из мешка с «трупом». Это произошло за несколько минут до начала проведения вскрытия.
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В Йоханнесбурге (ЮАР) девушка, доставленная в морг после аварии, внезапно "ожила" в холодильнике через несколько часов.
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