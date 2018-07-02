Девушка проснулась в морге после серьезной аварии

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Как сообщает издание, в аварии, как считалось изначально, погибли три человека. Одной из жертв катастрофы была девушка, которая получила серьезную травму головы. Как и других жертв ДТП, ее отвезли в морг, в котором она пролежала несколько часов. Лишь после этого сотрудники морга обнаружили, что она дышит.— заявил один из сотрудников морга журналистам.Он также отметил, что они могли бы убить девушку, начав вскрытие. Сейчас главная героиня данной истории находится в больнице. Врачи считают произошедшее чудом.сказал главный фельдшерОн также добавил, что не считает, что доктора проявили халатность, так как лично наблюдал за их работой.В январе в испанском регионе Астурия на севере страны работники морга услышали храп из мешка с «трупом». Это произошло за несколько минут до начала проведения вскрытия.