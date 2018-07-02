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Разгонят ли тучи? На День независимости прогнозируют сильные дожди

02.07.2018 23:16 — Разное | UDF  
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Фото: gazetaby.com
Прогноз погоды на 3 июля.

По данным синоптиков, дожди ожидаются на большей части территории Беларуси. В дневные часы местами по северу страны возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.

Ветер будет юго-западным умеренным, днем — местами порывистым. Температура воздуха ночью и утром составит +7…+12, во второй половине дня потеплеет до +14…+19, а в юго-западных районах до +21, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске, где 3 июля запланирован парад, также по прогнозу синоптиков весь день ожидаются дожди, сообщает сайт Белгидрометцентра. Температура воздуха утром +11…+13, во второй половине дня потеплеет до +15…+17. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Попытаются ли власти как-то противостоять силам природы, увидим 3 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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