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Разгонят ли тучи? На День независимости прогнозируют сильные дожди
Фото: gazetaby.com
По данным синоптиков, дожди ожидаются на большей части территории Беларуси. В дневные часы местами по северу страны возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.
Ветер будет юго-западным умеренным, днем — местами порывистым. Температура воздуха ночью и утром составит +7…+12, во второй половине дня потеплеет до +14…+19, а в юго-западных районах до +21, сообщили
В Минске, где 3 июля запланирован парад, также по прогнозу синоптиков весь день ожидаются дожди, сообщает сайт Белгидрометцентра. Температура воздуха утром +11…+13, во второй половине дня потеплеет до +15…+17. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Попытаются ли власти как-то противостоять силам природы, увидим 3 июля.
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Прогноз погоды на 3 июля.
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