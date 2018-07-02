В воскресенье, 1 июля, в Минске прошел масштабный фестиваль «21vek». Несмотря на плохую погоду и сильный дождь, тысячи людей собрались на площадке аэропорта Минск-1, чтобы послушать Земфиру, LP, «Бумбокс», Дельфина, группу Therr Maitz и Shuma.

Смотрите, как это было.

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