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Танцы под дождем. Как прошел фестиваль "21vek" c Земфирой и LP

03.07.2018 00:11 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье, 1 июля, в Минске прошел масштабный фестиваль «21vek». Несмотря на плохую погоду и сильный дождь, тысячи людей собрались на площадке аэропорта Минск-1, чтобы послушать Земфиру, LP, «Бумбокс», Дельфина, группу Therr Maitz и Shuma.

Смотрите, как это было.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 1 июля, в Минске прошел масштабный фестиваль "21vek". Несмотря на плохую погоду и сильный дождь, тысячи людей собрались на площадке аэропорта Минск-1,...
 
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