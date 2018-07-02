В Иране горит крупнейший национальный парк Голестан

В национальном парке Голестан на северо-востоке Ирана ликвидируют пожар.

Сообщается, что огонь перекинулся на территорию парка из соседней провинции Северный Хорасан. Это произошло из-за жаркой погоды и сухой травы. За два часа огнём было уничтожено более 100 гектаров пастбищ.

К тушению пожара подключена местная армия и силы Корпуса стражей Исламской революции, но справиться с огнём пока не получается.

Голестан – один из крупнейших парков Ирана. Его площадь превышает 900 квадратных километров. ЮНЕСКО рассматривает этот объект как биосферный заповедник.