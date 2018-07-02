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В Иране горит крупнейший национальный парк Голестан
В национальном парке Голестан на северо-востоке Ирана ликвидируют пожар.
Сообщается, что огонь перекинулся на территорию парка из соседней провинции Северный Хорасан. Это произошло из-за жаркой погоды и сухой травы. За два часа огнём было уничтожено более 100 гектаров пастбищ.
К тушению пожара подключена местная армия и силы Корпуса стражей Исламской революции, но справиться с огнём пока не получается.
Голестан – один из крупнейших парков Ирана. Его площадь превышает 900 квадратных километров. ЮНЕСКО рассматривает этот объект как биосферный заповедник.
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В национальном парке Голестан на северо-востоке Ирана ликвидируют пожар.
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