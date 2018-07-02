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В Иране горит крупнейший национальный парк Голестан

03.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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В национальном парке Голестан на северо-востоке Ирана ликвидируют пожар.

Сообщается, что огонь перекинулся на территорию парка из соседней провинции Северный Хорасан. Это произошло из-за жаркой погоды и сухой травы. За два часа огнём было уничтожено более 100 гектаров пастбищ.

К тушению пожара подключена местная армия и силы Корпуса стражей Исламской революции, но справиться с огнём пока не получается.

Голестан – один из крупнейших парков Ирана. Его площадь превышает 900 квадратных километров. ЮНЕСКО рассматривает этот объект как биосферный заповедник. 

 
 
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​В национальном парке Голестан на северо-востоке Ирана ликвидируют пожар.
 
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