ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Великобритании прошла секретная репетиция похорон Елизаветы II

03.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Министры Великобритании провели специальную операцию, в рамках которой отрепетировали серию мероприятий на случай смерти королевы Елизаветы II.

Британские СМИ сообщают, что чёткий план действий на случай смерти королевы разработан уже давно, а первую репетицию решено было провести сейчас.

Сама Елизавета II чувствует себя хорошо. Придворные медики сообщают, что никаких признаков недомогания у монархини нет. Но на прошедшем совещании министры подробно обсудили все нюансы трагичного мероприятия, выяснили, в какой форме лучше будет сообщить миру печальную новость, по каким каналам СМИ она будет распространяться и кому выпадет честь назвать приемника.

Напомним, что 92-летняя Елизавета II уже 66 лет занимает британский престол. Это абсолютный рекорд. По традиции, после смерти королевы титул монарха перейдёт её сыну принцу Чарльзу.  

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Министры Великобритании провели специальную операцию, в рамках которой отрепетировали серию мероприятий на случай смерти королевы Елизаветы II.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Сморгони проиграл в букмекерской конторе деньги своей фирмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Свислочская газета
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика