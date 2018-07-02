В Великобритании прошла секретная репетиция похорон Елизаветы II

Министры Великобритании провели специальную операцию, в рамках которой отрепетировали серию мероприятий на случай смерти королевы Елизаветы II.

Британские СМИ сообщают, что чёткий план действий на случай смерти королевы разработан уже давно, а первую репетицию решено было провести сейчас.

Сама Елизавета II чувствует себя хорошо. Придворные медики сообщают, что никаких признаков недомогания у монархини нет. Но на прошедшем совещании министры подробно обсудили все нюансы трагичного мероприятия, выяснили, в какой форме лучше будет сообщить миру печальную новость, по каким каналам СМИ она будет распространяться и кому выпадет честь назвать приемника.

Напомним, что 92-летняя Елизавета II уже 66 лет занимает британский престол. Это абсолютный рекорд. По традиции, после смерти королевы титул монарха перейдёт её сыну принцу Чарльзу.