Критики назвали лучшие летние песни всех времён

Музыкальное издание The Fader составило рейтинг 13 лучших летних песен.

Первое место авторы рейтинга единогласно отдали хиту из бессмертного мюзикла «Бриолин» Summer Nights. «Мы считаем, следует издать закон, который будет заставлять вас слушать эту песню каждое лето», — говорят в журнале. Композиция была исполнена в 1978 году Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон, но с тех пор её перепевали десятки раз самые разные исполнители по всему миру.

В список также вопли такие песни, как Cruel Summer группы Bananarama, Summertime Sadness Ланы Дель Рей, Soak Up The Sun Шерил Кроу, Summer Nights рэпера Lil Rob, Steal My Sunshine группы Len, Teenage Dream Кэти Перри, Sunshine рэпера Lil' Flip, Corona And Lime рэпера Шуэйз, Summertime музыканта Vybz Kartel, It Was A Good Day рэпера Ice Cube, Summer Girls группы LFO и Tonite диджея DJ Quik.