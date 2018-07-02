Пострадавшие в ДТП в Грузии белорусы возвращаются домой

22 из 25 пострадавших на Гомборском перевале в Грузии белорусов уже сегодня смогут вернуться на родину. Трое граждан нашей страны всё ещё остаются в больнице.

Напомним, что авария произошла в воскресенье – туристический автобус с белорусской группой перевернулся во время движения. Сообщается, что уже в понедельник 22 гражданина Беларуси после оказания им медицинской помощи были отпущены из больницы. Ещё трое пострадавших, одной из которых потребовалась операция, находятся в стабильном состоянии.

Пострадавших туристов в больнице навестил посол Беларуси Михаил Мятликов. Он говорит, что все белорусы «благодарны гражданам Грузии, которые помогли им выбраться из автобуса, а также врачам, которые оказали хирургическую и моральную помощь».