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Пострадавшие в ДТП в Грузии белорусы возвращаются домой
22 из 25 пострадавших на Гомборском перевале в Грузии белорусов уже сегодня смогут вернуться на родину. Трое граждан нашей страны всё ещё остаются в больнице.
Напомним, что авария произошла в воскресенье – туристический автобус с белорусской группой перевернулся во время движения. Сообщается, что уже в понедельник 22 гражданина Беларуси после оказания им медицинской помощи были отпущены из больницы. Ещё трое пострадавших, одной из которых потребовалась операция, находятся в стабильном состоянии.
Пострадавших туристов в больнице навестил посол Беларуси Михаил Мятликов. Он говорит, что все белорусы «благодарны гражданам Грузии, которые помогли им выбраться из автобуса, а также врачам, которые оказали хирургическую и моральную помощь».
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22 из 25 пострадавших на Гомборском перевале в Грузии белорусов уже сегодня смогут вернуться на родину. Трое граждан нашей страны всё ещё остаются в больнице.
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