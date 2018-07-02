В Великобритании запретили носить юбки в школах

Девочкам из 40 средних школ Великобритании запретили приходить на уроки в юбках.

Такое правило было введено в рамках политики о гендерно-нейтральной форме. Подобным образом руководство школ пытается поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений. «Изменение униформы принято во имя равенства и нравственности. Гендерно-нейтральная одежда защитит от унижений наших трансгендерных учеников», – говорят в Министерстве образования страны.

Нововведение возмутило многих родителей. «Никто даже не посоветовался с нами. Я зашла на сайт школы и увидела, что с сентября 2019 года все ученики должны ходить в брюках. Не вижу ни одной веской причины, по которой девочкам нельзя было бы носить юбки. Они должны сами выбирать, что им носить. Не понимаю этого запрета»,– комментирует ситуацию недовольная мама одной из школьниц.