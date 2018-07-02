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Очереди на выезд из Беларуси образовались в пунктах пропуска на польском направлении

03.07.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пунктах пропуска на польском направлении образовались очереди на выезд из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56896.php

Очереди на выезд из Беларуси образовались в пунктах пропуска на польском направлении

"Кроме увеличения пассажиропотока, одной из причин длительного ожидания при пересечении границы стало усиление проверочных мероприятий сотрудниками контрольных служб Польши в отношении лиц, следующих из Беларуси, - отметили в Госпогранкомитете. - Так, в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" ночью с 1 на 2 июля количество транспорта в очереди превысило отметку в 100 единиц. К полудню 2 июля очередь снизилась до 50 машин, но уже по состоянию на 16.00 число ожидающих автомобилей снова стало расти. Перед пунктом пропуска "Брест" на данным момент очередь составляет около 150 единиц легкового транспорта".

По состоянию на 18.00 в "Брузгах" находится около 70 легковушек, в "Берестовице - 60, в "Песчатке" - 20, в "Домачево" - 30.

В ведомстве отметили, что оформление легкового авто в белорусском пункте пропуска занимает до 10 минут. "Из-за неритмичного запуска транспорта на территорию польских погранпереходов сотрудниками контрольных служб сопредельного государства, гражданам после оформления на белорусской стороне приходится ожидать в очереди между пунктами пропуска", - проинформировали в Госпогранкомитете.

С текущим состоянием количества транспорта перед пунктом пропуска можно ознакомится в специализированном разделе информационного портала Госпогранкомитета "Очереди на границе". С информацией о данных ежедневной средней величины очередей - в разделе "Графики очередей".

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию перед поездкой за рубеж.

 
Теги: Брест
 
 
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В пунктах пропуска на польском направлении образовались очереди на выезд из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете. "Кроме увеличения пассажиропотока,...
 
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