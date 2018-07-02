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3 июля будет представлен главный тренер ХК "Брест"
03.07.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Завтра (3 июля 2018 года) в 17.00 состоится пресс-конференция, на которой будет представлен главный тренер ХК "Брест".
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Завтра (3 июля 2018 года) в 17.00 состоится пресс-конференция, на которой будет представлен главный тренер ХК "Брест". Приглашаем всех болельщиков, блогеров и...
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