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3 июля будет представлен главный тренер ХК "Брест"

03.07.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Завтра (3 июля 2018 года) в 17.00 состоится пресс-конференция, на которой будет представлен главный тренер ХК "Брест". 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56894.php

3 июля будет представлен главный тренер ХК "Брест"


Приглашаем всех болельщиков, блогеров и представителей СМИ в пресс-центр Ледового дворца! 

После пресс-конференции состоится фото и автограф-сессия с участием главного тренера ХК "Брест"

 
Теги: Брест
 
 
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Завтра (3 июля 2018 года) в 17.00 состоится пресс-конференция, на которой будет представлен главный тренер ХК "Брест". Приглашаем всех болельщиков, блогеров и...
 
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