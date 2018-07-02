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Новый асфальт на спуске с Кобринского путепровода подтопило
03.07.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Жители ближайших домов волнуются - так и должно быть? Ведь по идее, вода должна уходить в ливневую канализацию, но она (вода) стоит на месте. Что-то тут не так. Весь день и всю прошлую ночь в Бресте льёт дождь, и именно в этом месте накопилось немало жидкости.
Можно предположить, что "ливнёвка" засорилась строительным мусором и требует прочистки.
Будем надеяться, это выполнят к моменту завершения стройки, а может быть и раньше.
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Жители ближайших домов волнуются - так и должно быть? Ведь по идее, вода должна уходить в ливневую канализацию, но она (вода) стоит на месте. Что-то тут не так. Весь...
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