В городе Берёза женщина не справилась с управлением и перевернула автомобиль

ДТП произошло сегодня, 2 июля 2018 года в городе Берёза Брестской области.



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Очевидцы отмечают, что за рулём была женщина, и она не справилась с управлением на крутом повороте.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56892.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56892.php

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