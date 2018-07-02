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В городе Берёза женщина не справилась с управлением и перевернула автомобиль
03.07.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 2 июля 2018 года в городе Берёза Брестской области.
Очевидцы отмечают, что за рулём была женщина, и она не справилась с управлением на крутом повороте.
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ДТП произошло сегодня, 2 июля 2018 года в городе Берёза Брестской области. Очевидцы отмечают, что за рулём была женщина, и она не справилась с управлением на крутом...
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