Ещё одно дерево упало - на этот раз на ул. Я.Купалы

И это пока и ветра толком не было, так, ветерок. Но деревья падают. Очередной случай произошёл на ул. Я.Купалы у дома 16/2.



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При этом жильцы говорят, что просили убрать ветхое и опасное дерево, но это не было сделано.



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Благо, никто не пострадал.

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