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Ещё одно дерево упало - на этот раз на ул. Я.Купалы

03.07.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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И это пока и ветра толком не было, так, ветерок. Но деревья падают. Очередной случай произошёл на ул. Я.Купалы у дома 16/2.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56891.php

Ещё одно дерево упало - на этот раз на ул. Я.Купалы

При этом жильцы говорят, что просили убрать ветхое и опасное дерево, но это не было сделано.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56891.php

Ещё одно дерево упало - на этот раз на ул. Я.Купалы

Благо, никто не пострадал.

Если вы располагаете интересной информацией 
или фотографиями, пришлите их на viber - +375297257073

 
Ссылка на источник 64
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И это пока и ветра толком не было, так, ветерок. Но деревья падают. Очередной случай произошёл на ул. Я.Купалы у дома 16/2. При этом жильцы говорят, что просили убрать...
 
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