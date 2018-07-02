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Ещё одно дерево упало - на этот раз на ул. Я.Купалы
03.07.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
И это пока и ветра толком не было, так, ветерок. Но деревья падают. Очередной случай произошёл на ул. Я.Купалы у дома 16/2.
При этом жильцы говорят, что просили убрать ветхое и опасное дерево, но это не было сделано.
Благо, никто не пострадал.
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И это пока и ветра толком не было, так, ветерок. Но деревья падают. Очередной случай произошёл на ул. Я.Купалы у дома 16/2. При этом жильцы говорят, что просили убрать...
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