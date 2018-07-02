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Беларускалий берет кредит у российского Совкомбанка на 100 млн евро

03.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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20 июня 2018 14:02 2727

Беларускалий берет кредит у российского Совкомбанка на 100 млн евро

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: primepress.by

Российское ПАО «Совкомбанк» открывает кредитную линию белорусскому ОАО «Беларуськалий» (Солигорск, Минская область) на 100 млн евро на четыре года для финансирования текущей деятельности, сообщила пресс-служба Совкомбанка.

Беларускалий берет кредит у российского Совкомбанка на 100 млн евро

«Совкомбанк предоставит невозобновляемую кредитную линию Беларуськалию, одному из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире, общим объемом 100 млн евро на четыре года. В рамках подписанного соглашения кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Беларуськалия», включая приобретение основных средств, ремонт, модернизацию и строительно-монтажные работы», — говорится в сообщении.

Беларускалий берет кредит у российского Совкомбанка на 100 млн евро

Заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов полагает, что кредитная линия простимулирует как локальный рост Беларуськалия, так и его дальнейшее развитие на глобальном рынке. ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Все 100% акций предприятия принадлежат государству. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения. Экспорт осуществляется через ОАО «Белорусская калийная компания». Продукция Беларуськалия экспортируется в 107 стран, его доля в мировом экспорте калийных удобрений составляет около 20%.

Беларускалий берет кредит у российского Совкомбанка на 100 млн евро

Совкомбанк занимает 16-е место в РФ по объему активов, которые по состоянию на 1 мая 2018 г составляют 759,5 млрд рос руб.

По информации сайта primepress.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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20 июня 2018 14:02 2727 Беларускалий берет кредит у российского Совкомбанка на...
 
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