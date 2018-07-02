В Минске проходит слет коммунистов Содружества

Слет коммунистических партий Содружества, посвященный 25-летию объединения коммунистических партий бывшего СССР и 120-летию РСДРП, проходит в столице Беларуси, передает «МИР 24».

На пленуме обсуждают, как снять нарастающую напряженность в мире, и говорят о планах по развитию коммунистического движения, меняются опытом. Встреча проходит без председателя Союза Коммунистических партий Геннадия Зюганова. Его первый зам рассказал, что является задачей номер один для партии.

«Вся наша работа посвящена тому, чтобы сделать как можно лучше жизнь человека труда. На примере Беларуси мы можем увидеть, как нужно относиться к своим людям, как бережно нужно относиться к человеку труда, к человеку, который созидает, строит, к крестьянину и так далее. Надо и другие страны подтягивать. И показывать на вашем примере, какие агрогородки надо строить, как надо относиться к своей медицине, как надо относиться к системе образования», – подчеркнул первый зампред Центрального совета СКП-КПСС, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

По его словам, Минск для встречи коммунистов выбран неслучайно. Именно в этом городе 120 лет назад зародилась Российская социал-демократическая рабочая партия.