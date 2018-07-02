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Житель Сморгони проиграл в букмекерской конторе деньги своей фирмы

03.07.2018 02:31 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Суд Сморгонского района 28 июня вынес приговор 40-летнему работнику гродненской фирмы по установке окон и дверей, который присвоил и растратил деньги предприятия.

Вердикт суда — 3 года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями сроком на 5 лет и с конфискацией всего имущества.

Государственное обвинение в суде поддерживал старший помощник прокурора Сморгонского района Алексей Бондарчук. Он рассказал kraj.by:

— Обвиняемый — житель Сморгони и представитель компании по установке окон, дверей ПВХ и москитных сеток, зарегистрированной в Гродно. 40-летний мужчина по доверенности был ее представителем в Сморгонском, Ошмянском и Островецком районах. За 2017 год он заключил в этих районах 102 договора на оказание услуг с 99 заказчиками. Заработанные деньги работник должен был передавать в головной офис. Вместо этого он их забирал себе.

По словам Алексея Бондарчука, суд установил, что обвиняемый за период своей деятельности присвоил 37,5 тысячи рублей фирмы, что составило 1637 базовых величин и является особо крупным размером.

Свое начальство работник постоянно обманывал, придумывая все новые и новые причины, по которым он не может привезти в Гродно вырученные деньги.

В процессе предварительного расследования было установлено, что мужчина — любитель спорта. А точнее, любитель делать ставки на спортивные соревнования в разных видах: футбол, хоккей и другие.

Заработанные деньги он нес в букмекерскую контору.

— Стоит отметить, что все свои обязательства перед клиентами по установке дверей, окон и москитных сеток обвиняемый выполнил добросовестно. От его клиентов ни одной жалобы не поступило, — уточнил Алексей Бондарчук.

Дело было возбуждено и расследовалось по четвертой части статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере». Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Таким образом, сморгонец получил минимальный срок. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Гродненский областной суд в установленном порядке.

Сморгонец раньше имел проблемы с уголовным кодексом по имущественным преступлениям — краже и присвоению. Но судимости у него погашены.

 
Теги: Гродно
 
 
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Суд Сморгонского района 28 июня вынес приговор 40-летнему работнику гродненской фирмы по установке окон.
 
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