Житель Сморгони проиграл в букмекерской конторе деньги своей фирмы

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Вердикт суда — 3 года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями сроком на 5 лет и с конфискацией всего имущества.Государственное обвинение в суде поддерживал старший помощник прокурора Сморгонского района. Он рассказалПо словам Алексея Бондарчука, суд установил, что обвиняемый за период своей деятельности присвоил 37,5 тысячи рублей фирмы, что составило 1637 базовых величин и является особо крупным размером.Свое начальство работник постоянно обманывал, придумывая все новые и новые причины, по которым он не может привезти в Гродно вырученные деньги.В процессе предварительного расследования было установлено, что мужчина — любитель спорта. А точнее, любитель делать ставки на спортивные соревнования в разных видах: футбол, хоккей и другие.Заработанные деньги он нес в букмекерскую контору.уточнил Алексей Бондарчук.Дело было возбуждено и расследовалось по четвертой части статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере». Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Таким образом, сморгонец получил минимальный срок. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Гродненский областной суд в установленном порядке.Сморгонец раньше имел проблемы с уголовным кодексом по имущественным преступлениям — краже и присвоению. Но судимости у него погашены.