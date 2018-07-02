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В Сморгони девушка из мести выложила интимные фото подруги в интернет
Иллюстративное фото
Как рассказал помощник прокурора Сморгонского района Данила Тарима, потерпевшая девушка гостила у обвиняемой и осталась ночевать. Когда у нее разрядился аккумулятор смартфона, она попросила подругу одолжить свой телефон, чтобы зайти в социальную сеть. Та попользовалась смартфоном подруги, но забыла выйти из своего аккаунта.
На следующее утро подруга ушла домой, а обвиняемая решила почитать ее переписку. Увидев неприятную информацию о себе она сразу же решил отомстить и придумала план. Девушка скачала интимные фото подруги и сделала скриншоты переписки. Затем она создала фейковую страницу в социальной сети и разослала друзьям и знакомым компромат на подругу.
Вскоре потерпевшая узнала об этом и написала заявление в милицию. Суд наказал жительницу Сморгони одним году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год.
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Суд Сморгонского района приговорил обвиняемую к одному году лишения свободы.
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