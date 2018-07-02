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Все упавшие на Землю метеориты были порождены пятью "мега-астероидами"

03.07.2018 02:16 — Разное | UDF  
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© Don Davis
Почти все метеориты, упавшие на Землю за все время существования человечества, были порождены пятью крупными "мега-астероидами", распавшимися на части в далеком прошлом. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Astronomy.

"Похоже, что различия в составе метеоритов связаны с тем, что их прародители, возникшие в Солнечной системе примерно четыре миллиарда лет назад, состояли из крайне разнородных слоев пород. Я не удивлюсь, если все тела из главного пояса астероидов возникли в результате распада крайне небольшого числа более крупных объектов", — рассказывает Стэнли Дермотт (Stanley Dermott) из университета Флориды в Гейнсвилле (США).


Гости с неба

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Несмотря на все это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года, остаются так и не открытыми человечеством.

Как сообщало НАСА еще в 2011 году при первой презентации каталога NEOWISE, сегодня мы знаем лишь о пяти тысячах астероидов размером примерно в сто метров, тогда как их общая численность оценивается в несколько десятков тысяч. Число менее крупных объектов в пределах главного пояса астероидов может быть еще больше и достигать миллиона.

Дермотт и его коллеги раскрыли необычный факт, который объединяет почти все эти небесные тела и может упростить их поиск и каталогизацию в ближайшем будущем, изучая пять самых крупных "семейств" астероидов.

Этим словом астрономы обозначают группы астероидов, вращающихся по схожей орбите и имеющих схожий состав и другие свойства, предположительно указывающие на их общее происхождение. Как правило, их называют по имени или самого крупного, или первого открытого "члена" семейства.

Самые крупные "коллективы" астероидов, к примеру, семейства Флоры, Весты, Пуланы, Эвлалии и Нисы, включают в себя десятки тысяч мелких и крупных объектов, чей диаметр может доходить до нескольких десятков километров.


Последствия космического "бильярда"

Авторы статьи проводили новую "перепись" среди этих пяти семейств астероидов, "вслепую" анализируя характер движения по орбите, яркость и все остальные физические свойства всех астероидов, обитающих во внутренней части главного пояса.

Подобным образом, как отмечает астроном, его команда пыталась "отловить" тех представителей пяти главных семейств астероидов, которые по каким-то причинам были вынуждены несколько поменять свою орбиту в прошлом.

В этих поисках ученые опирались на простую закономерность, известную астрономам уже много десятков лет – если астероид принадлежит к какой-либо семье, то тогда угол наклона его орбиты и ее вытянутость жестко зависят от его яркости.

Эти расчеты неожиданным образом показали, что примерно половина астероидов, которые раньше считались "бесхозными", на самом деле принадлежат к одной из пяти этих семей. В общей сложности, по словам планетолога, примерно 85% обитателей ближней к нам части пояса астероидов входит в одну из пяти этих групп, а природа остальных 15% пока остается неизвестной.

Если это так, то почему новые члены этих семей имеют столь пестрый минеральный и химический состав? Как объясняет Дермотт, металлические метеориты, скорее всего, являются фрагментами ядер этих "мега-астероидов", а различные каменистые объекты представляют собой обломки мантии, коры и других слоев их недр.

Открытие общей природы большинства околоземных астероидов, по словам астронома, крайне важно в контексте защиты Земли от возможных астероидных "атак". Теперь ученым будет проще предсказывать шансы на подобный исход событий и оценивать их последствия, зная, что они имеют схожее происхождение и состав.

Вдобавок, их изучение, как заключает Дермотт, позволит нам понять, в каких условиях формировались "зародыши" Земли и других планет, часть из которых была прародителями астероидов. Это, в свою очередь, поможет ученым лучше и быстрее искать потенциальных двойников нашей планеты в других звездных системах.

 
 
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Почти все метеориты, упавшие на Землю за все время существования человечества, были порождены пятью крупными "мега-астероидами".
 
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