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Bravo Airways, из-за которой в аэропортах застряли тысячи туристов, пообещала возобновить полеты

03.07.2018 02:10 — Разное | UDF  
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Фото: РБК Украина
Авиакомпания Bravo Airways, из-за которой в киевских аэропортах и на зарубежных курортах застряли тысячи туристов, пообещала вернуться к работе в штатном режиме с 3 июля. Информация об этом появилась на странице перевозчика в Facebook.

«Рейсы, которые были запланированы на 30 июня и 1 июля, выполнены в полном объеме. Мы будем оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании на 2 июля», — говорится в сообщении авиакомпании.

Хотя пассажиры, которые продолжают ждать своих рейсов, говорят, что эта информация не соответствует действительности.

Также компания отправила пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов. Они должны вернуть более 800 туристов из курортного города Монастир.

Накануне МИД Беларуси предупредил о трудностях с вылетом наших туристов из Киева, у которых на руках оказались билеты авиакомпаний Bravo Airways и AndaAir. Эти перевозчики выполняют чартерные рейсы в Испанию, Польшу, Тунис, Египет, Турцию, Грузию и Албанию.

Ведомство рекомендовало белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.

Bravo Airways возложила вину за сложившуюся ситуацию на украинского туроператора «Оазис». Компания не рассчитывалась с перевозчиком за полеты: долг достиг 1 миллиона долларов.

Проблемы с вылетами туристов начались 29 июня: пассажиры не могут улететь на отдых из-за отмены или задержек рейсов. Среди пострадавших есть и белорусы. В проблему вмешались украинские власти.

 
 
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Авиакомпания Bravo Airways, из-за которой в киевских аэропортах застряли тысячи туристов, пообещала вернуться к работе.
 
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