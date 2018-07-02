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Bravo Airways, из-за которой в аэропортах застряли тысячи туристов, пообещала возобновить полеты
Фото: РБК Украина
«Рейсы, которые были запланированы на 30 июня и 1 июля, выполнены в полном объеме. Мы будем оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании на 2 июля», — говорится в сообщении авиакомпании.
Хотя пассажиры, которые продолжают ждать своих рейсов, говорят, что эта информация не соответствует действительности.
Также компания отправила пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов. Они должны вернуть более 800 туристов из курортного города Монастир.
Накануне МИД Беларуси предупредил о трудностях с вылетом наших туристов из Киева, у которых на руках оказались билеты авиакомпаний Bravo Airways и AndaAir. Эти перевозчики выполняют чартерные рейсы в Испанию, Польшу, Тунис, Египет, Турцию, Грузию и Албанию.
Ведомство рекомендовало белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.
Bravo Airways возложила вину за сложившуюся ситуацию на украинского туроператора «Оазис». Компания не рассчитывалась с перевозчиком за полеты: долг достиг 1 миллиона долларов.
Проблемы с вылетами туристов начались 29 июня: пассажиры не могут улететь на отдых из-за отмены или задержек рейсов. Среди пострадавших есть и белорусы. В проблему вмешались украинские власти.
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Авиакомпания Bravo Airways, из-за которой в киевских аэропортах застряли тысячи туристов, пообещала вернуться к работе.
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