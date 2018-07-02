Bravo Airways, из-за которой в аэропортах застряли тысячи туристов, пообещала возобновить полеты



Фото: РБК Украина

говорится в сообщении авиакомпании.Хотя пассажиры, которые продолжают ждать своих рейсов, говорят, что эта информация не соответствует действительности.Также компания отправила пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов. Они должны вернуть более 800 туристов из курортного города Монастир.Накануне МИД Беларуси предупредил о трудностях с вылетом наших туристов из Киева, у которых на руках оказались билеты авиакомпаний Bravo Airways и AndaAir. Эти перевозчики выполняют чартерные рейсы в Испанию, Польшу, Тунис, Египет, Турцию, Грузию и Албанию.Ведомство рекомендовало белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.Bravo Airways возложила вину за сложившуюся ситуацию на украинского туроператора «Оазис». Компания не рассчитывалась с перевозчиком за полеты: долг достиг 1 миллиона долларов.Проблемы с вылетами туристов начались 29 июня: пассажиры не могут улететь на отдых из-за отмены или задержек рейсов. Среди пострадавших есть и белорусы. В проблему вмешались украинские власти.