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Об этом в интервьюзаявил посол Беларуси в РФ— сказал Петришенко.Посол обратил внимание на то, что Россельхознадзор принимает решения по ограничению поставок очень быстро. Но потом на то, чтобы восстановить экспорт, у белорусских производителей часто уходят месяцы. И наличие документов не помогает ускорить процесс.— считает дипломат.Петришенко добавил, что Беларусь поставляет свою «молочку» в 90 стран мира, но постоянные претензии к качеству продукции возникают только у Россельхознадзора.— сказал Петришенко.Россельхознадзор с 6 июня ввел запрет на поставки в Россию практически всего белорусского молока. 9 июня страны подписали «дорожную карту» по решению вопросов, и с 11 июня РФ открыла поставки для шести производителей.