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Золотые купола белорусской модели

03.07.2018 02:03 — Разное | UDF  
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Фото Александра Талюка
Белорусская модель Анастасия Сорокина снялась в фотосессии «Тонкая золотая линия».

Учитывая, что девушка сейчас живет в Москве, блогер Valse Boston по своему обыграл это обстоятельство назвав фотосессию «Золотые купола».

Золотые купола белорусской модели


Золотые купола белорусской модели

Но настоящее богатство – это не драгоценный металл.

Золотые купола белорусской модели


Золотые купола белорусской модели


Золотые купола белорусской модели

«Роскошь нашей страны заключается в женщинах: я не видела такого большого количества красивых девушек больше нигде», – ранее сказала Анастасия Сорокина в интервью lady.tut.by.

 
 
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Белорусская модель Анастасия Сорокина снялась в фотосессии "Тонкая золотая линия".
 
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