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Золотые купола белорусской модели
Фото Александра Талюка
Учитывая, что девушка сейчас живет в Москве, блогер Valse Boston по своему обыграл это обстоятельство назвав фотосессию «Золотые купола».
Но настоящее богатство – это не драгоценный металл.
«Роскошь нашей страны заключается в женщинах: я не видела такого большого количества красивых девушек больше нигде», – ранее сказала Анастасия Сорокина в интервью
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Белорусская модель Анастасия Сорокина снялась в фотосессии "Тонкая золотая линия".
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