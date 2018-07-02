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Харви Вайнштейну грозит пожизненное заключение

03.07.2018 01:54 — Разное | UDF  
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Харви Вайнштейн в Каннах. Фото: Yann Coatsaliou/AFP/Getty Images
Харви Вайнштейну выставили еще три обвинения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Манхэттена.

«Большое жюри Манхэттена обвинило Харви Вайнштейна в некоторых из самых серьезных сексуальных преступлениях, описанных в уголовном праве Нью-Йорка. Эти обвинения являются результатом чрезвычайного мужества жертв. Наше расследование продолжается», – сообщает прокурор Сайрус Вэнс.

Следствие подозревает, что американский кинопродюсер мог «заниматься насильственным принуждением к оральному сексу».

Напомним, что в конце 2017 года обвинили в сексуальных домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна. Пострадавшие от харасмента объединились в специальное движение сопротивления и рассказали свои истории под хэштегом #MeToo. 25 марта продюсер сдался полиции.

 
 
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Харви Вайнштейну выставили еще три обвинения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Манхэттена.
 
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