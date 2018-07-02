Харви Вайнштейну грозит пожизненное заключение



Харви Вайнштейн в Каннах. Фото: Yann Coatsaliou/AFP/Getty Images

прокурорСледствие подозревает, что американский кинопродюсер мог «заниматься насильственным принуждением к оральному сексу».Напомним, что в конце 2017 года обвинили в сексуальных домогательствах известного продюсера. Пострадавшие от харасмента объединились в специальное движение сопротивления и рассказали свои истории под хэштегом #MeToo. 25 марта продюсер сдался полиции.