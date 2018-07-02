ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пара из Беларуси отравились угарным газом во Львове: девушка умерла, парень - в больнице

03.07.2018 00:50 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото из открытых источников
Представитель Львовского городского совета в своем интервью одному из украинских изданий сообщил о том, что туристка из Беларуси погибла в понедельник, 2 июля, в результате отравления угарным газом во Львове.

Сообщается, что чрезвычайное происшествие случилось в частной квартире, расположенной на ул. Клепаровской, 12.Основных подробностей следствие не раскрывает.

Единственное, о чем говорят представители ведомства, что в этой же квартире находился молодой человек, он также является гражданином Беларуси.
В тяжелом состоянии 21-летний молодой мужчина был доставлен в одну из больниц города, врачи крайне противоречиво говорят о его состоянии здоровья.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристка из Беларуси погибла в понедельник, 2 июля, в результате отравления угарным газом во Львове.
 
Новости дня
Новости разные
 
Танцы под дождем. Как прошел фестиваль "21vek" c Земфирой и LP
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика