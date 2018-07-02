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Пара из Беларуси отравились угарным газом во Львове: девушка умерла, парень - в больнице
Фото из открытых источников
Сообщается, что чрезвычайное происшествие случилось в частной квартире, расположенной на ул. Клепаровской, 12.Основных подробностей следствие не раскрывает.
Единственное, о чем говорят представители ведомства, что в этой же квартире находился молодой человек, он также является гражданином Беларуси.
В тяжелом состоянии 21-летний молодой мужчина был доставлен в одну из больниц города, врачи крайне противоречиво говорят о его состоянии здоровья.
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Туристка из Беларуси погибла в понедельник, 2 июля, в результате отравления угарным газом во Львове.
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