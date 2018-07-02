Пара из Беларуси отравились угарным газом во Львове: девушка умерла, парень - в больнице

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Сообщается, что чрезвычайное происшествие случилось в частной квартире, расположенной на ул. Клепаровской, 12.Основных подробностей следствие не раскрывает.Единственное, о чем говорят представители ведомства, что в этой же квартире находился молодой человек, он также является гражданином Беларуси.В тяжелом состоянии 21-летний молодой мужчина был доставлен в одну из больниц города, врачи крайне противоречиво говорят о его состоянии здоровья.