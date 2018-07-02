



Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители района!



От всей души поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 74-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



3 июля — священная дата в нашей истории. Этот праздник является символом свободы и единства белорусского народа, стабильности нашего гражданского общества, преемственности поколений и уважения своих традиций.



В этот день мы с искренней благодарностью и признательностью преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил голову в боях с фашистами, кто умер от фронтовых ран в мирное время, поднимая из руин и пепла разрушенные города и села, фабрики и заводы.



Сегодня белорусское общество шаг за шагом идет к своей цели – сильному процветающему государству. Мы ясно видим реальные перспективы повышения жизненного уровня нашего народа. И непременным условием этого является наш государственный суверенитет.



В этот светлый и радостный для всех белорусов день примите пожелания крепкого здоровья, счастья и радости.

И пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое, мирное небо, спокойствие живет в сердцах людей и благополучие в домах.



Свислочский районный исполнительный комитет.

Свислочский районный Совет депутатов.