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С Днем Независимости Республики Беларусь!

03.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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С Днем Независимости Республики Беларусь!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители района!


От всей души поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 74-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


3 июля — священная дата в нашей истории. Этот праздник является символом свободы и единства белорусского народа, стабильности нашего гражданского общества, преемственности поколений и уважения своих традиций.


В этот день мы с искренней благодарностью и признательностью преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил голову в боях с фашистами, кто умер от фронтовых ран в мирное время, поднимая из руин и пепла разрушенные города и села, фабрики и заводы.


Сегодня белорусское общество шаг за шагом идет к своей цели – сильному процветающему государству. Мы ясно видим реальные перспективы повышения жизненного уровня нашего народа. И непременным условием этого является наш государственный суверенитет.


В этот светлый и радостный для всех белорусов день примите пожелания крепкого здоровья, счастья и радости.
И пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое, мирное небо, спокойствие живет в сердцах людей и благополучие в домах.


Свислочский районный исполнительный комитет.
Свислочский районный Совет депутатов.

 
 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители района!
 
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