"Мяч отбил ногою бога". Шнур вдохновился игрой Акинфеева

Партнер проекта

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вдохновился игрой голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который в серии послематчевых пенальти отразил два удара футболистов Испании и принес своей команде путевку в четвертьфинал чемпионата мира.

Шнуров посвятил Акинфееву стихотворение. Размещенное в инстаграме произведение он сопроводил коллажем, где лик святого на иконе заменен портретом вратаря.

Посмотрел немного строго, И сомнения развеяв, Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев! Мы не верили покуда, Не увидели воочи, Как он нам явил всем чудо! А теперь, до встречи в Сочи! 7 июля в Сочи сборная России сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира.

Партнер проекта:





Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by .