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"Мяч отбил ногою бога". Шнур вдохновился игрой Акинфеева

03.07.2018 07:44 — Разное | Tut.by  
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вдохновился игрой голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который в серии послематчевых пенальти отразил два удара футболистов Испании и принес своей команде путевку в четвертьфинал чемпионата мира.

Шнуров посвятил Акинфееву стихотворение. Размещенное в инстаграме произведение он сопроводил коллажем, где лик святого на иконе заменен портретом вратаря.

Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!

7 июля в Сочи сборная России сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира.

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Сергей Шнуров вдохновился игрой голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который в серии послематчевых пенальти отразил два удара футболистов Испании и принес...
 
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