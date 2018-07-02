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"Мяч отбил ногою бога". Шнур вдохновился игрой Акинфеева
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вдохновился игрой голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который в серии послематчевых пенальти
Шнуров посвятил Акинфееву стихотворение. Размещенное в
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Сергей Шнуров вдохновился игрой голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который в серии послематчевых пенальти отразил два удара футболистов Испании и принес...
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