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Впервые на обложке Vogue Arabia появились модели плюс-сайз

03.07.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Журнал Vogue Arabia опубликовал в инстаграме обложку номера за июль-август. Впервые в истории его героинями стали модели плюс-сайз — Эшли Грэхэм и Палома Эльсессер.

Тема номера — Body Revolution (революция тела. — Прим. ред.), в него вошли материалы о женщинах с разными типами фигуры и внешностью.

— Разнообразие сейчас вошло в моду, но я надеюсь, что скоро это слово станет чем-то большим, нежели просто громким заголовком, — отметил главред Vogue Arabia Мануэль Арно.

 
 
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Впервые в истории Vogue Arabia героинями стали модели плюс-сайз - Эшли Грэхэм и Палома Эльсессер
 
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