Впервые на обложке Vogue Arabia появились модели плюс-сайз

Журнал Vogue Arabia опубликовал в инстаграме обложку номера за июль-август. Впервые в истории его героинями стали модели плюс-сайз — Эшли Грэхэм и Палома Эльсессер.

Публикация от Vogue Arabia (@voguearabia) 27 Июн 2018 в 9:04 PDT

Тема номера — Body Revolution (революция тела. — Прим. ред.), в него вошли материалы о женщинах с разными типами фигуры и внешностью.

Публикация от Vogue Arabia (@voguearabia) 28 Июн 2018 в 4:03 PDT

Публикация от Vogue Arabia (@voguearabia) 28 Июн 2018 в 12:53 PDT

— Разнообразие сейчас вошло в моду, но я надеюсь, что скоро это слово станет чем-то большим, нежели просто громким заголовком, — отметил главред Vogue Arabia Мануэль Арно.