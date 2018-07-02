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Впервые на обложке Vogue Arabia появились модели плюс-сайз
Журнал Vogue Arabia опубликовал в инстаграме обложку номера за июль-август. Впервые в истории его героинями стали модели плюс-сайз — Эшли Грэхэм и Палома Эльсессер.
Тема номера — Body Revolution (революция тела. — Прим. ред.), в него вошли материалы о женщинах с разными типами фигуры и внешностью.
— Разнообразие сейчас вошло в моду, но я надеюсь, что скоро это слово станет чем-то большим, нежели просто громким заголовком, — отметил главред Vogue Arabia Мануэль Арно.
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Впервые в истории Vogue Arabia героинями стали модели плюс-сайз - Эшли Грэхэм и Палома Эльсессер
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