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Поздравление Президента Беларуси с Днем Независимости
03.07.2018 — Разное | Вороновская газета
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.
Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства.
Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет — это наше главное достояние.
Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси.
Наш священный долг — хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше.
Пусть этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновляет нас на новые достижения.
Искренне желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
С Днем Республики!
Александр Лукашенко.
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Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь. Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и...
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