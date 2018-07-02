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Дорогие ветераны! Уважаемые жители Вороновщины! Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь!

03.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Дорогие ветераны! Уважаемые жители Вороновщины! Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь!

Мы отмечаем этот святой для всех нас праздник, славя героев-земляков, преодолевших страшные трудности войны ради освобождения родного края.

Независимость Беларуси — это итог напряженного труда нашего народа, это летопись отваги наших предков. Благодаря самоотверженности, мужеству и патриотизму защитников Беларуси наши люди получили право жить под мирным небом. Поколение освободителей подарило нам самое дорогое, что есть у человека, — жизнь и свободу.

И только в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Беларусь сильной и процветающей.

Желаем всем жителям района крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пусть в ваших семьях всегда будут мир и покой!

С праздником!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

Свята гонару краiны

Дзень Незалежнасці нашай дзяржавы

Мы адзначаем усёй грамадой.

Летняе сонейка свеціць ласкава,

Ветрык нам дорыць бадзёры настрой.

 

Гэта для нас найвялікшае свята,

Дзеля яго цяжкі шлях мы прайшлі.

З боем прынеслі яго нам салдаты,

Выгнаўшы ворагаў з роднай зямлі.

 

Колькі зазналі пакут нашы людзі:

Вісельні, голад, пажары і кроў…

Дзень вызвалення мы памятаць будзем

Нават праз многія сотні гадоў.

 

Сёння над намі блакітнае неба,

Мірна з суседзямі ўсімі жывём.

Ёсць на стале ў нас і хлеб, і да хлеба,

Цёпла вітае гасцей кожны дом.

 

Кветкі нясём да магілаў герояў,

Памяць аб іх будзе жыць увесь час.

Тут мы бываем любою парою —

Нізкі паклон ім і ўдзячнасць ад нас.

 

Спевы і музыка льюцца ракою,

Свеціцца шчасце на тварах людскіх.

Сувязь трымаем з радзімай малою

І каранёў не губляем сваіх.

 

Ну а ўжо ў будні працуем мы дбайна:

Фабрыкі ўзводзім, масты і жыллё,

Робім азот, самазвалы, камбайны,

Шчодра ўраджай мы збіраем з палёў.

 

Край наш любімы дужэе, квітнее,

Светлы прад намі раскінуўся шлях.

Добрыя хай нас чакаюць падзеі

І ў гарадах, і ў вясковых кутках.

Валянцін ЕМЕЛЬЯНАЎ.

 
 
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Мы отмечаем этот святой для всех нас праздник, славя героев-земляков, преодолевших страшные трудности войны ради освобождения родного края. Независимость...
 
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