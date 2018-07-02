Торжественное собрание по случаю Дня Независимости Беларуси прошло 2 июля во Дворце Республики

3 июля – особенный день, который объединяет всех белорусов, самый важный государственный праздник – День Независимости. 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков был освобождён Минск. Битва за столицу в 1944 году стала решающей в судьбе народа.

Об этом накануне заявил наш Президент во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси. Во Дворец Республики приглашены руководители министерств, ведомств и ведущих организаций страны, ветераны Великой Отечественной войны и труда, дипломаты и представители общественности.

«Сохранить белорусскую землю красивой и свободной – это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками», – добавил Александр Лукашенко. «Наша независимость – прежде всего в сознании каждого», – подчеркнул белорусский лидер.