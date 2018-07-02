ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжественное собрание по случаю Дня Независимости Беларуси прошло 2 июля во Дворце Республики

03.07.2018 08:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

3 июля – особенный день, который объединяет всех белорусов, самый важный государственный праздник – День Независимости. 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков был освобождён Минск. Битва за столицу в 1944 году стала решающей в судьбе народа.

Об этом накануне заявил наш Президент во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси. Во Дворец Республики приглашены руководители министерств, ведомств и ведущих организаций страны, ветераны Великой Отечественной войны и труда, дипломаты и представители общественности.

«Сохранить белорусскую землю красивой и свободной – это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками», – добавил Александр Лукашенко. «Наша независимость – прежде всего в сознании каждого», – подчеркнул белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​3 июля – особенный день, который объединяет всех белорусов, самый важный государственный праздник – День Независимости. 74 года назад от немецко-фашистских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему женщины боятся секса? О двух главных причинах рассказывает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика