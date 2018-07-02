Солнечный свет улучшает работу мозга

Исследователи из Научно-технического университета Китая утверждают, что солнечный свет стимулирует активность нейронов и помогает мозгу в усвоении новой информации.

Во время изучения химического состава нейронов мозга эксперты пришли к выводу, что под действием ультрафиолета в его клетках образуется уроканиновая кислота, молекулы которой появляются в ответ на УФ-излучение в коже, но в нейронах мозга она ещё не была обнаружена. Уроканиновая кислота необходима человеческой коже для поглощения ультрафиолета и защиты клеток от повреждений и мутаций.

Учёные провели эксперименты с мышами, которые выявили, что в головном мозгу животных действительно появлялась уроканиновая кислота.

Оказалось, что у животных, облучённых ультрафиолетом, улучшались когнитивные функции, то есть они быстрее запоминали новые сведения по сравнению с теми, кто не облучался.