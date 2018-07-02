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​Беларусь празднует День Независимости

03.07.2018 08:38 — Разное | ОНТ  
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День Независимости вся страна отмечает ярко и грандиозно. Гуляния пройдут во всех регионах. Только в Минске в праздничной афише – свыше ста событий.

Основными локациями станут площадки у обелиска «Минск – город герой», вблизи Дворца спорта, а также территория Верхнего города. Откроются празднования в 10 часов утра торжественным парадом войск Минского гарнизона. В качестве Главнокомандующего Вооружёнными Силами Беларуси его примет Александр Лукашенко. Также Президент выступит с речью. Это – центральное событие Дня Независимости, его будут транслировать в прямом эфире по телевидению и радио. Дополнится общая картина массовым театрализованным эпизодом «Мой родны кут», в котором задействованы тысячи исполнителей. Затем праздничная атмосфера заполнит весь город. Концерты, ярмарки, турниры, конкурсы. У главного столичного обелиска в 9 вечера начнётся главный, самый масштабный гала-концерт, он продлится до полуночи.Кульминацией шоу станут акция «Споём гимн вместе» и праздничный салют. Небо над Минском и областными городами огни раскрасят за час до полуночи.

 
Теги: Минск
 
 
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День Независимости вся страна отмечает ярко и грандиозно. Гуляния пройдут во всех регионах. Только в Минске в праздничной афише – свыше ста событий.
 
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