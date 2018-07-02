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Все из-за ревности. Башня, которую 180 лет назад построил муж, чтобы следить за женой
Готическая башня была построена 180 лет назад по заказу Уолтера Бартона Мэя в Уолтоне, Кент, Великобритания. Мэю, торговцу и владельцу замка Хадлоу, понадобилось такое строение, чтобы следить за бывшей женой, которая оставила его и ушла к местному фермеру. По крайней мере, так гласит местная легенда, которую цитирует
Неоготическая башня — самое высокое здание в округе.
И ее пожалуй стоит считать башней не сбывшихся надежд. Несколько лет назад ее отремонтировали, вложив 4,5 миллиона фунтов в аутентичную отделку, модернизацию жилых комнат, установку лифта. А вот на продажу выставили по цене, за которую может быть кто-то ее и купит — 2 миллиона фунтов.
В башне четыре спальни, четыре ванные комнаты, столовая, гостиная и игровая комнаты.
Покупателю достанется не только башня общей площадью 325 квадратных метров, но и почти 14 тысяч квадратных метров земли с садом вокруг.
Но самое ценное — это виды, которые открываются сверху. Любую жену можно отследить без труда.
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Восьмиэтажная башня в Великобритании продается дешевле, чем стоила ее реставрация.
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