Все из-за ревности. Башня, которую 180 лет назад построил муж, чтобы следить за женой

Готическая башня была построена 180 лет назад по заказу Уолтера Бартона Мэя в Уолтоне, Кент, Великобритания. Мэю, торговцу и владельцу замка Хадлоу, понадобилось такое строение, чтобы следить за бывшей женой, которая оставила его и ушла к местному фермеру. По крайней мере, так гласит местная легенда, которую цитирует rp.pl .

Неоготическая башня — самое высокое здание в округе.



Фото: rp.pl

И ее пожалуй стоит считать башней не сбывшихся надежд. Несколько лет назад ее отремонтировали, вложив 4,5 миллиона фунтов в аутентичную отделку, модернизацию жилых комнат, установку лифта. А вот на продажу выставили по цене, за которую может быть кто-то ее и купит — 2 миллиона фунтов.



Фото: rp.pl



Фото: rp.pl



Фото: rp.pl

В башне четыре спальни, четыре ванные комнаты, столовая, гостиная и игровая комнаты.







Фото: rp.pl





Покупателю достанется не только башня общей площадью 325 квадратных метров, но и почти 14 тысяч квадратных метров земли с садом вокруг.



Фото: rp.pl

Но самое ценное — это виды, которые открываются сверху. Любую жену можно отследить без труда.



Фото: rp.pl