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Все из-за ревности. Башня, которую 180 лет назад построил муж, чтобы следить за женой

03.07.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Готическая башня была построена 180 лет назад по заказу Уолтера Бартона Мэя в Уолтоне, Кент, Великобритания. Мэю, торговцу и владельцу замка Хадлоу, понадобилось такое строение, чтобы следить за бывшей женой, которая оставила его и ушла к местному фермеру. По крайней мере, так гласит местная легенда, которую цитирует rp.pl.

Неоготическая башня — самое высокое здание в округе.


Фото: rp.pl

И ее пожалуй стоит считать башней не сбывшихся надежд. Несколько лет назад ее отремонтировали, вложив 4,5 миллиона фунтов в аутентичную отделку, модернизацию жилых комнат, установку лифта. А вот на продажу выставили по цене, за которую может быть кто-то ее и купит — 2 миллиона фунтов.


Фото: rp.pl

Фото: rp.pl

Фото: rp.pl

В башне четыре спальни, четыре ванные комнаты, столовая, гостиная и игровая комнаты.



Фото: rp.pl


Покупателю достанется не только башня общей площадью 325 квадратных метров, но и почти 14 тысяч квадратных метров земли с садом вокруг.


Фото: rp.pl

Но самое ценное — это виды, которые открываются сверху. Любую жену можно отследить без труда.


Фото: rp.pl
 
 
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Восьмиэтажная башня в Великобритании продается дешевле, чем стоила ее реставрация.
 
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