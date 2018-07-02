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Американка похудела на 50 кг. Многим сложно поверить, что это одна и та же девушка

03.07.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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В 2014 году 22-летняя американка Лаура Мисетич весила 136 кг и жаловалась на проблемы со здоровьем: высокое давление, уровень сахара в крови. О том, как с тех пор она кардинально изменилась, девушка рассказывает в своем блоге.

Задуматься о своем образе жизни американку заставили мысли о тех проблемах со здоровьем, которые могут грозить ей в будущем. После очередной неудачной попытки «начать новую жизнь» она собиралась обращаться к хирургам — но потом все-таки взяла себя в руки и записалась в тренажерный зал.

— То, что начиналось как озабоченность лишним весом, быстро выросло в любовь к занятиям спортом и правильному питанию, — рассказывала девушка. — Я начала есть здоровую пищу. Отказалась от регулярных перекусов и фастфуда. Перестала выпивать с друзьями.

Правильное питание и спорт изменили Лауру. В мае 2017 года она весила 82 кг, сейчас около 88 кг. Девушке все же пришлось обратиться к хирургам, чтобы избавиться от лишней кожи на животе.

Сейчас Лаура продолжает тренироваться, выступает с лекциями и мотивирует своих подписчиков — а это более 330 тысяч человек — выбирать активный образ жизни.

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В 2014 году 22-летняя американка Лаура Мисетич весила 136 кг и жаловалась на проблемы со здоровьем.
 
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