ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь сегодня празднует День Независимости

03.07.2018 08:30 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь сегодня празднует День Независимости
Завершится праздник традиционным салютом. © / Youtube.com

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году в ходе голосования на республиканском референдуме. В декабре того же года декретом главы государства установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь. Он отмечается в день освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года.  

По традиции основные торжества, приуроченные к празднику, запланированы в Минске.  3 июля у обелиска «Минск – город-герой» состоится военный парад (начало в 10.00). В нем примут участие около 4 тыс. военнослужащих, в том числе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчета военной техники. Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра. 

Беларусь сегодня празднует День Независимости Будет ли 3 июля военный парад в Минске?

Площадь ярмарочных рядов в столице 3 июля составит несколько тысяч. кв. метров. Гуляния, различные флешмобы, конкурсы и концертные программы 3 июля пройдут во всех районах Минска. Завершится праздник традиционным праздничным салютом.

Соотечественников с Днем Независимости Республики Беларусь уже поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко: 

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства.

Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет – это наше главное достояние. 

Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси. 

Наш священный долг – хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше.

Пусть этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновляет нас на новые достижения. 

Искренне желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С Днем Республики!"

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Независимости считается главным праздником белорусской государственности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неделю на plug-in гибриде. Как мы тестировали Mitsubishi Outlander PHEV и удивлялись расходу топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика