Беларусь сегодня празднует День Независимости

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году в ходе голосования на республиканском референдуме. В декабре того же года декретом главы государства установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь. Он отмечается в день освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года.

По традиции основные торжества, приуроченные к празднику, запланированы в Минске. 3 июля у обелиска «Минск – город-герой» состоится военный парад (начало в 10.00). В нем примут участие около 4 тыс. военнослужащих, в том числе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчета военной техники. Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.

Площадь ярмарочных рядов в столице 3 июля составит несколько тысяч. кв. метров. Гуляния, различные флешмобы, конкурсы и концертные программы 3 июля пройдут во всех районах Минска. Завершится праздник традиционным праздничным салютом.

Соотечественников с Днем Независимости Республики Беларусь уже поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства.

Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет – это наше главное достояние.

Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси.

Наш священный долг – хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше.

Пусть этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновляет нас на новые достижения.

Искренне желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С Днем Республики!"