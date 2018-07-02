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3 июля – специальный праздничный эфир ОНТ
Эфир телеканала ОНТ 3 июля, безусловно, подчинён главной теме. Мы проведём этот праздничный день вместе с вами.
Новые формы, необычные ракурсы, интересные собеседники – практически каждые три часа мы будем рассказывать и показывать, что происходит по всей стране. А чтобы передать масштаб праздника, в сердце столицы – над проспектом Победителей в 9 часов утра начнёт свою работу выездная студия ОНТ. Здесь от парада до салюта будут дежурить наши корреспонденты.
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Эфир телеканала ОНТ 3 июля, безусловно, подчинён главной теме. Мы проведём этот праздничный день вместе с вами.
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