​3 июля – специальный праздничный эфир ОНТ

Эфир телеканала ОНТ 3 июля, безусловно, подчинён главной теме. Мы проведём этот праздничный день вместе с вами.

Новые формы, необычные ракурсы, интересные собеседники – практически каждые три часа мы будем рассказывать и показывать, что происходит по всей стране. А чтобы передать масштаб праздника, в сердце столицы – над проспектом Победителей в 9 часов утра начнёт свою работу выездная студия ОНТ. Здесь от парада до салюта будут дежурить наши корреспонденты.