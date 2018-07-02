ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​3 июля – специальный праздничный эфир ОНТ

03.07.2018 08:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Эфир телеканала ОНТ 3 июля, безусловно, подчинён главной теме. Мы проведём этот праздничный день вместе с вами.

Новые формы, необычные ракурсы, интересные собеседники – практически каждые три часа мы будем рассказывать и показывать, что происходит по всей стране. А чтобы передать масштаб праздника, в сердце столицынад проспектом Победителей в 9 часов утра начнёт свою работу выездная студия ОНТ. Здесь от парада до салюта будут дежурить наши корреспонденты.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эфир телеканала ОНТ 3 июля, безусловно, подчинён главной теме. Мы проведём этот праздничный день вместе с вами.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мой экономный отдых": Поездку на Сицилию в сентябре спланировали еще весной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика