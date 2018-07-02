Сохраняя память о войне

О том, что такое война, не понаслышке знает председатель первичной ветеранской организации г.п. Уваровичи Любовь Родова, которая активно занимается поиском и увековечением утраченных имен жертв Великой Отечественной войны. Но мало кто знает, что пришлось пережить родным и близким этой женщины в то страшное и далекое время, когда фашистские захватчики вероломно напали на нашу Родину.





Война застала ее семью в городе Березино, что под Минском. В то время, как отец, Матвей Константинович, воевал на фронте, мама, Клара Борисовна, спасаясь от врага, вместе с тремя детьми и родственниками пешком отправилась в эвакуацию. По дороге умер самый младший ребенок. Путем неимоверных усилий они добрались до Башкирии, где и осели на несколько лет.

Отец провел на фронтах войны полгода, затем был комиссован. Его назначили директором заготзерна, что никак не сказалось на семье, которая жила в нужде и голодала. Там же в 1946 году родилась и Любовь Матвеевна. Спустя некоторое время родители были вынуждены сменить климат и переехать на родину матери – в г. Гомель, поскольку маленькая Любовь заболела малярией. По направлению обкома партии отца назначают председателем артели «Вперед» в Уваровичах, они-то и стали для семьи родным домом. И потекли мирные годы. Каждый из четверых детей пошел своей дорогой, все они выросли хорошими и достойными людьми. Жить на уваровичской земле осталась одна Любовь Матвеевна.

В чем только не пробовала свои силы наша героиня: трудовую деятельность начинала пионервожатой, потом работала на кондитерской фабрике «Спартак», затем парикмахером, кассиром на автовокзале, заместителем директора автобазы по эксплуатации транспорта. Трижды поступала в институты, но по ряду причин оставляла учебу. В районном Доме культуры начинала трудиться методистом, а вскоре стала директором, заочно окончив Могилевское культ-просветучилище с красным дипломом. Она всегда работала, не жалея сил и времени, но и не забывала о семье. Родила и воспитала троих замечательных детей. Ее жизнь всегда была наполнена интересными событиями, творческими задумками и планами.

Человек с неуемной энергией, активист, способный собрать и объединить единомышленников, – так отзываются о Любови Матвеевне люди, которым довелось с ней общаться. Находясь на заслуженном отдыхе, эта целеустремленная, увлеченная и творческая женщина активно участвует в общественной жизни городского поселка. В 2005 году она стала инициатором создания клуба ветеранов «Навстречу душе», который трижды подтверждал статус народного.

В 2007 году Любовь Родова занялась поисковой работой погибших в годы Великой Отечественной войны, что подтолкнуло ее на создание первичной ветеранской организации в Уваровичах. Она, как никто другой, знает историю своей малой родины, бережно хранит и увековечивает память о своих земляках.

– Сегодня ветеранская организация принимает участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы тесно взаимодействуем со школой. Так, на базе местного учреждения образования открыта музейная комната «Мы этой памяти верны», где хранятся награды, документы, письма, фотографии и личные вещи солдат, – рассказывает Любовь Матвеевна. – Также здесь находится один из редчайших и ценных экспонатов – журнал учета членов партизанского отряда «Большевик», переданный мне дочерью командира отряда Петра Шкробышева. Кроме этого, ведем постоянную исследовательскую работу, которая находит отклик и отмечена наградами районного, областного и республиканского уровней. 13 лет подряд принимаем участие в акции «Зажги свечу памяти», тем самым отдавая частицу тепла своих сердец погибшим. Принимали участие в съемках израильского фильма о жертвах холокоста в странах СССР «По следам утраченной памяти». Одним из важных своих достижений считаю то, что уже увековечено 400 имен и установлен 401 местный житель, погибший в годы Великой Отечественной войны. Но на этом останавливаться не собираюсь. Со всех уголков нашей страны и бывшего Советского Союза со мной и сегодня связываются люди, которые хотят узнать о судьбе своих родственников.

Человек с неиссякаемой энергией, неутомимой жаждой деятельности, находящийся в постоянном поиске – все это о Любови Матвеевне. Даже в самых сложных жизненных ситуациях она старается не терять оптимизма, веры и надежды. Без ее участия в городском поселке не проходит ни одно мероприятие, направленное на сохранение культурных и духовных ценностей белорусского народа.

Ольга Чернякова.