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Не будьте равнодушными

03.07.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В преддверии Дня Независимости председатель районного Совета ветеранов Мария Максимчикова рассказала о деятельности ветеранской организации, которая в последние годы значительно расширила вектор своих возможностей, направленных, прежде всего, на заботу о пожилых людях.

Не будьте равнодушными

– Социальная защита ветеранов, пенсионеров и лиц, пострадавших от военных действий, – ведущее направление деятельности районной и первичных ветеранских организаций. Решению этих и ряда других задач способствует развитие системы работы по укреплению взаимоотношений органов власти, всех служб с конкретным ветераном. Сегодня в районе создано и работает 47 первичных ветеранских организаций, объединяющих 7012 человек, 13 из которых ветераны Великой Отечественной войны. Налажено тесное взаимодействие с органами исполнительной власти, отделом образования, спорта и туризма, отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, военкоматом, сельскими Советами, общественным объединением «Белая Русь», РК ОО «БРСМ» и другими. Также мы сотрудничаем с руководителями субъектов хозяйствования, профсоюзными лидерами и предпринимателями, – отметила Мария Михайловна.
Ветеранская организация играет немаловажную роль в нравственно-патриотическом воспитании молодежи. Ее члены стремятся передать молодому поколению память о событиях Великой Отечественной войны, бережное отношение к истории, воспитывают и развивают у них чувство гражданского долга, ответственности за свою страну, уважение к традициям старшего поколения. С этой целью проводятся различные мероприятия, митинги-реквиемы, акции, пропагандируется подвиг героев-земляков. Так, при содействии районного Совета депутатов установлена мемориальная доска нашему земляку, полному кавалеру ордена Славы Александру Андреенко в его родной деревне Радеево, а также бюст на аллее героев в г. Буда-Кошелево. Завершена акция Белорусского фонда мира «Здесь живет ветеран», в которой активное участие приняли члены президиума районного совета ветеранов и волонтеры БРСМ.
Нельзя не отметить и проделанную работу по поддержанию в надлежащем состоянии памятников боевой славы и мест захоронения защитников Отечества, установлению неизвестных имен погибших, судеб пропавших без вести и увековечению их памяти. Архивно-поисковой и мемориальной работой занимается комиссия по увековечению памяти погибших воинов и партизан в годы Великой Отечественной войны, которую возглавляет Любовь Родова. В ее состав входят опытные историки, члены совета ветеранов Михаил Певнев, Евгений Далецкий, Елена Шульга.
Несомненно, одним из приоритетных направлений в деятельности ветеранской организации является забота о ветеранах. С этой целью проводятся личные приемы, по результатам которых решаются многие бытовые вопросы. Оказывается шефская помощь всем ветеранам, им выделяется единовременная материальная помощь, вручаются памятные подарки. За одинокими и пожилыми людьми закрепляются организации и учреждения. Для ветеранов организовываются культурно-массовые мероприятия с выступлением творческих коллективов района, проводятся различные акции, направленные на оказание помощи пожилым людям. Стало доброй традицией организовывать вечера чествования ветеранов войны, труда и долгожителей. Совет ветеранов заботится и о досуге пожилых людей. Так, в районе при домах культуры созданы ветеранские вокальные ансамбли, 3 из которых носят звание «народный». Кроме того, работают 23 любительских объединения и клуба по интересам на базе сельских домов культуры, библиотек, отдела образования и ТЦСОН.
– С каждым годом все меньше становится участников тех страшных и далеких событий. Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны, унося с собой память о годах военного лихолетья. И наша задача – сделать их жизнь комфортней, окружить вниманием, согреть теплом и заботой. Сегодня мы в ответе за каждого ветерана. Не быть равнодушными, не отказывать в помощи пожилым людям, быть добропорядочными по отношению к ним – это то малое, в чем в первую очередь нуждаются ветераны, – подчеркнула Мария Максимчикова.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 
 
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В преддверии Дня Независимости председатель районного Совета ветеранов Мария Максимчикова рассказала о деятельности ветеранской организации,...
 
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