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Бесстрашный связист с волей к Победе

03.07.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Великая Отечественная война опалила судьбы не только жителей нашей страны, но и других постсоветских республик. Однако это страшное пекло в очередной раз доказало, что советский народ един и непобедим, и мы всегда были, есть и будем братскими народами. Среди тех, кто сражался на полях той кровопролитной войны, и уроженец Татарстана Фарваз Муртазин, ныне проживающий в г.п. Уваровичи.

Бесстрашный связист с волей к Победе

Родом ветеран из маленькой татарской деревушки Турнаево, что под Тюменью. На фронт попал в 1943 году, даже не достигнув 18-летнего возраста. Будучи ростом 150 см и не зная ни слова по-русски, был зачислен в войска связи, таскал огромные катушки с кабелем по болотам и лесам, налаживал штабную связь, одновременно пытаясь выучить хотя бы несколько слов по-русски. Они ползли по-пластунски первыми, соединяя фронты, а за ними шла пехота. Младший сержант Фарваз Муртазин в составе 3-го Белорусского фронта освобождал Витебск, Оршу, Борисов, Минск и Молодечно, дошел до самого Берлина, где и встретил День Победы.
Вместе с катушками кабеля фронтовик вынес на себе и все тяготы войны, дважды был ранен, однако это не сломило силу его духа и огромную волю к победе. На всю жизнь врезался ему в память момент, когда во время операции “Багратион” весь взвод попал в окружение немцев. Рядом разорвался снаряд, и его товарищи, жившие с ним на одной деревенской улице, погибли. Со всего взвода связи выжил только он, о чем ветеран сожалеет по сей день. С горечью признается: до сих пор стыдно перед ними, что живой остался.
По словам председателя первичной ветеранской организации г.п. Уваровичи Любови Родовой, Фарваз Муртазин – очень уважаемый в поселке человек, его регулярно навещают как представители Уваровичского сельисполкома, ветеранской организации, так и учащиеся средней школы, интересуются его здоровьем и поздравляют с Днем Победы и Днем Независимости. В арсенале ветерана – 24 награды различных уровней.
Кстати, в музее Уваровичской средней школы, посвященном Великой Отечественной войне, среди множества уникальных экспонатов есть и национальный казахский халат, расшитый золотом, который Фарвазу Муртазину подарил сам Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, как раз под полутораметровый рост бывшего связиста. Услышав о музее, он, не задумываясь, передал для него этот ценный подарок.
… Все больше уходит ветеранов – живых свидетелей огненных 40-х. Поэтому столь ценны встречи с ними и воспоминания очевидцев тех страшных событий, опаливших весь мир, которые мы, их потомки, должны сберечь и передать будущим поколениям.
Марина КРАСНИК.
Фото из архива
Любови Родовой.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Великая Отечественная война опалила судьбы не только жителей нашей страны, но и других постсоветских республик. Однако это страшное пекло в очередной...
 
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