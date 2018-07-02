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«Беларусь. Путь к Независимости». Полоцкое и Туровское княжества
Белорусской независимость – достаточно молодая, а вот белорусской государственности больше тысячи лет. Её истоками стали Полоцкое и Туровское княжества. Именно им посвящена специальная рубрика «Беларусь. Путь к Независимости».
Подробности смотрите в видеоролике.
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Белорусской независимость – достаточно молодая, а вот белорусской государственности больше тысячи лет. Её истоками стали Полоцкое и Туровское княжества. Именно...
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