"Мой экономный отдых": Поездку на Сицилию в сентябре спланировали еще весной

«Главный лайфхак — ехать в отпуск тогда, когда другие из отпуска уже вернулись», — начала свой рассказ о своей поездке на Сицилию Елена, участница конкурса «Мой экономный отдых» . FINANCE.TUT.BY ждет ваши истории на конкурс до 31 июля. Победителя ждет приз — 300 рублей.



Фото автора конкурсной истории.

Участникам конкурса нужно рассказать истории удачного отдыха, который они организовали сами. Главный критерий — разумная экономия. Расскажите, какие фишки помогли вам потратить меньше при бронировании жилья: поделитесь советами, как находили хорошие и доступные для кошелька варианты. Или, например, вы знаете, как объехать платные дороги в Европе, но при этом не плутать по разбитой колее несколько дней. Подробнее об условиях конкурса читайте здесь .

— Планировать отпуск мы всегда начинаем заранее, обычно весной, на конец августа — сентябрь. С сентября цены снижаются, а вот погода продолжает радовать. И вода в море прогрелась, и жары изматывающей нет, и на пляжах не так много людей.

Но в прошлом году решили поехать на Сицилию в конце сентября и не прогадали! С погодой нам очень повезло, хотя судя по сайтам со статистикой погоды, там в это время всегда достаточно тепло. В прошлом году тепло было настолько, что мы умудрились «сгореть» в первый же день.

Летели на Сицилию из Варшавы лоукостом Ryanair. Билеты из аэропорта Модлин до Трапани и обратно обошлись нам в 170 долларов (здесь и далее цены указаны на двоих и переведены в доллары США по курсу НБ РБ на октябрь).

Дорога из Бреста в аэропорт Варшавы — 40 долларов. Добирались на поезде до Тересполя, а далее из Тересполя до Варшавы. И здесь не обошлось без приключений. Ожидали на одной из станций опаздывающий поезд, и понимали, что если будем ждать больше часа, то опоздаем на самолет. Пришлось пересесть на другой поезд, следовавший до Варшавы. При покупке билета в поезде, проводник сделал нам отметку на наших старых билетах, о том, что они были не использованы. На ж.д. станции в Варшаве мы подали рекламацию с приложением отмеченных билетов и купленных, и через какое-то время деньги, потраченные на новые билеты, нам возместили на карточку.

На Сицилии наш путь лежал в самый западный город острова — Марсала. Город основан в 828 г. с красивым и типичным для Сицилии центром. А еще он известен своим крепленым вином «Марсала» (мы не пробовали, т.к. крепкие напитки не любим). Прилетели мы поздно, заранее попросили хозяина жилья встретить нас в аэропорту за дополнительную плату (28 долларов).



Фото автора конкурсной истории.

В Марсале мы остановились на 9 дней. Квартира была шикарная, в историческом центре, двухкомнатная с мраморным полом, с ванной комнатой и кухней, оборудованной всем необходимым, плюс некоторые продукты (оливковое масло, соль, сахар, чай, кофе, спагетти). По утрам нас будили колокола костела, с балкона можно было пожать руку соседу, живущему напротив, а выйдя на балкон кухни понять, что приближается время обеда — кажется, что сицилийцы просто помешаны на еде: не успели позавтракать, уже готовятся к обеду и запах стоит такой, что невозможно устоять. И что было особенно важно, на время отпуска к квартире прилагалось 2 велосипеда (старенькие, но на ходу). Жилье бронировали на airbnb, обошлось оно в 363 доллара.



Фото автора конкурсной истории.

Минус города в том, что здесь находится порт, берег скалистый и пляжей в городе нет. Ближайший хороший пляж находится в 5 км от нашего жилья. При наличии велосипедов это не было проблемой. 20−30 минут неспешной велопрогулки и можно было окунаться в Средиземное море. А по дороге на пляж, которая проходила среди виноградников, гранатовых деревьев и цитрусовых рощ, можно было и фруктами полакомиться. Также на пляж можно было добраться на автобусе, билет стоит примерно 1−1,5 евро. Но ехать на нем дольше, чем на велосипеде и ходит он не в сезон очень редко.

За дни, проведенные в Марсале, мы изъездили город вдоль и поперек, нагулялись по историческому центру. Посетили соляные копи, расположенные в 10 км от Марсалы, где ведется добыча соли традиционным способом (тоже на велосипедах).

На оставшиеся три дня мы переехали в Трапани, поближе к Эриче — городу в облаках. Дорога от Марсалы до Трапани на поезде обошлась нам в 8 долларов. Проживание за все время в Трапани — 64 доллара. Квартира расположена близко к центру города, однокомнатная с очень необычным интерьером, с душем и кухней совмещенной с прихожей, но с одним единственным окошком, выходящим во внутренний дворик.

До пляжа минут 15 пешком, вода была еще теплее, чем в Марсале, хотя мы переехали на север. И пляж был почти полностью в нашем распоряжении. Никаких тебе поисков, куда бы пристроиться, выбирай любое место по своему желанию.

Во второй день у нас была запланирована поездка в Эриче. Город находится на вершине горы Сан Джулиано. Добраться до Эриче можно на автобусе или фуникулере. Конечно же, мы выбрали второе. Стоимость подъема в обе стороны — около 20 долларов. Если в сезон вы будете ждать свою очередь очень долго, и кабинка будет забита полностью, то в октябре никаких очередей и даже если будет пара человек, то вы можете дождаться очередную кабинку, чтобы подняться только своей компанией. С фуникулера открывается чудесный вид на Трапани, который расположен как раз у подножия горы. В ветреную погоду фуникулер не работает, но нам, как я уже писала, с погодой очень повезло.



Фото автора конкурсной истории.

Про Эриче можно рассказывать очень много, кажется, что вы перенеслись во времени. Невероятной красоты средневековые замки, мощёные улочки, лабиринты, где можно заблудиться и виды, от которых захватывает дух. И даже в это время, туристов было немало, представляю, что там бывает в июле — августе.



Фото автора конкурсной истории.

На еду и другие мелочи, маленькие сувенирчики родным и друзьям мы потратили 360 долларов.

На завтрак обычно был чай/кофе, свежая выпечка, бутерброды и фрукты. На обед и ужин ели что-то из приготовленной самостоятельно еды, или шли куда-то перекусить. Чаще всего готовили пасту самых различных видов с итальянским соусом из томатов и колбасками пепперони, с овощами, с креветками, купленную на рыбном рынке свежевыловленную рыбу и креветки и т.д. Цена на пасту в Италии очень радует, от 1 евро за упаковку (сотни разных видов) — еще один лайфхак, как не умереть от голода в Италии;). Могли перекусить пиццей, аранчини, сицилийскими сладостями или фруктами.



Фото автора конкурсной истории.

Дорога в аэропорт Трапани и из аэропорта в Варшаве обошлась в 18 долларов. Прилетали мы снова поздно, поэтому решили переночевать в отеле в Варшаве (25 долларов). Дорога из Варшавы до Бреста на автобусе + поезде 17 долларов.

Итого расходы: около 1100,00 долларов на двоих.

Не знаю, сколько бы мы потратили, приобретая путевку в турагентстве, но сомневаюсь, что это бы стоило 550 долларов за 1 человека. Многим проще переплатить, купить тур и ждать, пока тебя отвезут, привезут, накормят и все покажут. Но мы получаем удовольствие от планирования нашего отпуска и от поиска интересных маршрутов.