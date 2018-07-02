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Почему женщины боятся секса? О двух главных причинах рассказывает психолог

03.07.2018 08:38 — Разное | Tut.by  
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Несмотря на бодипозитивные тенденции, большая часть женщин по-прежнему недовольны своим телом. Из-за стеснения и всевозможных комплексов (иногда абсолютно надуманных) они боятся раскрепоститься в постели. Страхи порождают цепную реакцию: из-за стеснения женщины не могут получить удовольствие и доставить его партнеру, а после возникают ссоры, обиды и еще большее недовольство собой.

О двух главных причинах женской боязни «постели» и о том, как с ними справиться, рассказывает психолог Евгения Крючкова:


— Этот вопрос волнует многих женщин. Задавая его себе, мы часто испытываем растерянность, тревогу, а порой и страх. Насколько женщина свободна, раскрепощена, возбуждена в сексуальных отношениях —  зависит от множества факторов. Это и настроение, и состояние здоровья, и отношение к себе, и ощущение безопасности, и степень доверия партнеру, и обстановка, и личная история женщины — ее жизненный опыт.

Один из ключевых факторов — отношение женщины к себе. Невозможно быть сексуально раскрепощенной с партнером, постоянно критикуя себя.


Первая причина, которая заставляет женщин быть скованными в сексе, — это отношение к собственному телу.

Важную роль в сексуальном поведении играет наше ощущение от собственного тела. Женщине проще испытывать возбуждение, быть более раскрепощенной, если ей комфортно в собственном теле. И намного сложнее, когда она недовольна собой и тем, как она выглядит.

Популярна идея о том, что если женщина недовольна своим телом — это полезно, это мотивирует. Но на практике это чаще всего не так. Отказаться от самокритики — не значит потерять шанс стать лучше. Это значит отказаться от отравления себя. Критикуя себя, к удовольствию и раскрепощению прийти не получится. Научиться игнорировать приступы самокритики, осуждающие мысли — непросто, но возможно.

Сделать фокусом своего внимания доброе и внимательное отношение к себе сложно, но возможно. И это работа. Придется научиться проявлять в отношении себя заботу и бережность. И со временем вы начнете восстанавливаться, захочется уделять себе больше внимания, вы сможете любить свое тело, относиться к себе с симпатией и принятием.


Вторая причина, которая мешает проявлять свою сексуальность, — отношение к собственному поведению.

Мы все получили много противоречивых установок о сексе, которые в итоге и мешают реализовать свой сексуальный потенциал.

Например, механизм внутреннего контроля. Когда в самый неподходящий момент возникают такие мысли: «И как это выглядит со стороны?», «А достаточно ли я сейчас хороша?». С таким критиком-цензором в голове ни о какой свободе и сексуальном раскрепощении и речи быть не может.

Одна из непростых задач — научиться принимать и поддерживать свою сексуальность как есть, без осуждения или стыда, видеть в ней красоту. У нас в голове есть некоторый сценарий нашей сексуальности, навязанный нам индустрией моды, фильмами, глянцевыми журналами. Но в реальности все совсем иначе. И это несоответствие переживается как неудача, тормозит, сковывает сексуальные проявления женщины.

Попробуйте периодически отвечать себе на следующие вопросы:

  • Как я ощущаю свою сексуальность?
  • Как я отношусь к своему сексуальному поведению?
  • Как я представляю сексуально раскрепощенную женщину?
  • Подходит ли именно мне такое представление?
  • Что подходит, нравится?
  • Что меня тормозит и сковывает?
  • Что меня возбуждает?

Наша задача — обнаруживать и развивать комфортный для себя образ собственной сексуальности. И тем самым стать свободнее, реализовать свой сексуальный потенциал.

Конечно, одной это делать непросто. Хорошо бы получить поддержку и участие партнера. Можно потратить всю жизнь на достижение своего идеального образа. Но живем мы сегодня. Пробуйте познакомиться со своей сексуальностью, подружиться с ней такой, какая она есть.

 
Теги: знакомства
 
 
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Страхи порождают цепную реакцию: из-за стеснения женщины не могут получить удовольствие и доставить его партнеру, а после возникают ссоры, обиды и еще большее...
 
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